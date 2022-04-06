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教育部將提國際教育專法 大學籲：要從攬才延伸到就業

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
外籍生赴台就學，大學端希望未來透過專法將學生續留台灣產業。示意圖，非當事人。報系資料照
外籍生赴台就學，大學端希望未來透過專法將學生續留台灣產業。示意圖，非當事人。報系資料照

受國際趨勢影響，不少外籍生傾向來台就學，加上高等教育碰上少子化急需找生路。立法院今天（6日）舉行教育文化委員會，教育部長潘文忠承諾，本會期將提出《國際教育專法》草案教育部版本，擴大朝野對話，盼能積極整合各部會資源招攬外籍人才。

立法院今天舉行教育文化委員會，立委吳思瑤表示，獎學金發放、相關法規多散見於外交部、教育部、僑委會等單位，光獎學金機制就是多頭馬車，若沒有統合戰略資源、法規就無法有效運用，先前已倡議《國際教育專法》要求教育部積極推動。

台灣大學國際長袁孝維表示，若能透過專法整合原本散見各處的法規應是好事，尤其少子化對台灣就業市場影響甚巨，對此，國發會已預計將在2030年讓17萬在台外籍生於過內就業、補足人力缺口。

袁孝維指出，目前國內5+2創新產業甚至長照都需要人才，除了透過專法積極推動攬才、發給獎學金，應要思考是否能與業界連結，外籍學生畢業後能留在台灣工作，甚至回到母國也能到台灣的海外分公司任職，也許透過設立專法，能討論適度放寬外籍人士就業的限制。

台師大國際長林俊吉指出，外交部不太適合介入教育事務，但資源確實比較多，獎學金的發放機制應能再整合。台灣發放的獎學金和鄰近國家相比也有落差，中國大陸近年便是靠高額的獎學金招募不少馬來西亞僑生，獎學金確實一定程度上有助於招攬學生。再者，對外籍生的華語教育仍需加強，才有助於推動境外生留才、投入我國就業市場，盼專法能確實整合招生到就業市場端。

陽明交大副國際長陳冠能則指出，台灣半導體缺工，希望未來專法能銜接到未來就業市場。但要投入就業市場外籍生取得學位後需要一定程度中文能力，對此，學校還需招聘足夠的華語教師，並提供外籍生修習華語的誘因，協助其留在台灣。

外籍生 教育部 華語

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