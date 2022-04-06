組國家隊拚海外招生　教育部將提「國際教育專法」草案

受國際趨勢影響，不少外籍生傾向來台就學，加上高等教育碰上少子化急需找生路。立法院今天（4/6）舉行教育文化委員會，教育部長潘文忠承諾，本會期將提出《國際教育專法》草案教育部版本，擴大朝野對話，盼能積極整合各部會資源招攬外籍人才。

立法院今天舉行教育文化委員會，立委吳思瑤表示，獎學金、相關法規多散見於外交部、教育部、僑委會等單位，光獎學金機制就非常多，若政府沒有統合戰略資源就無法有效運用，先前已經倡議《國際教育專法》要求教育部應積極推動。

教育部長潘文忠說，先前已經著手研議草案，但希望各界都可以先取得共識、擬定可行的觀點，將會由教育部先提出版本草案。

吳思瑤於會後受訪時表示，近年碰上中國孔子學院接連關閉，台灣成為學華語的好據點，加上疫情促使台灣國際地位提升，更多海外學生想來台就學。加上高教碰上少子化，也要幫國內學校找尋生路，「過去沒有這種趨勢，現在有了一定要做。」

吳思瑤舉例，外交部針對邦交國學生設有台灣獎學金，但非邦交國獎學金則由教育部提供，尤其非邦交國為數眾多，但教育部獎學金相較外交部則相對少，針對國際招生獎學金兩部會應能做預算整合。

至於人才招攬方面，吳思瑤則談到，台灣也應針對需補強的產業提出人才戰略、補強國內產業人才，如整合國內大學文化資產相關學系一同出國招生，組成招生「國家隊」搶才，由此一來便需要教育部和國發會配合，針對人力中空產業對症下藥。

吳思瑤建議，應由行政院端整合各部會來執行，專法則由教育部主責。要求教育部於本會期提出專法草案，「有系統的戰略才是王道。」