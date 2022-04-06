在校生丙檢在即卻遇疫情讓考場停課 勞動部回應了

國內本土疫情延燒，全國今天共有99所校園停課，不過4月10日將迎來全國在校生丙級技能檢定學科考試，由於部分縣市教育局處宣布暫緩跨校活動，且有部分考場學校已停課，也讓不少老師關心學生參加丙級技能檢定學科考試的權益是否受影響。

勞動部技能檢定中心主任楊國聖表示，中央未宣全國各級學校停課前，考試將照常舉辦，但會加強防疫措施，若疫情提升至三級警戒、全國學校停班停課，考試才會全面延期。至於停課考場，目前則在找尋其他替代考場，假設找不到替代場地，就會針對在單一學校考場的考生延期。

全中教秘書長許麗吉表示，4月10日將迎來全國在校生丙級技能檢定學科考試，由於部分縣市教育局處宣布暫緩跨校活動，但這個考試攸關全國技高學生參與丙級檢定的權益，是一次重要的測驗機會，參加的考生也不少。

許麗吉也說，目前部分縣市教育局處宣布暫緩跨校活動，尤其因疫情而停課的學校，學校停課期間學生是否可以參加這個重大考試？再者，停課的學校，若剛好又是考場學校，學生是會被分配到其他試場考試，還是該停課學校仍維持原案擔任考場？

許麗吉呼籲，疫情指揮中心、教育部及勞動部，必須重視這場即將到來的全國在校生丙級技能檢定學科考試，應盡早宣布相關的試場防疫規定及配套。

楊國聖對此表示，中央未宣全國各級學校停課前，考試將照常舉辦，但會加強防疫措施，若疫情提升至三級警戒、全國學校停班停課，考試才會全面延期。

針對單一個別學校停課，楊國聖說，目前作為考場的學校裡，僅南港高工停課，技檢中心已經在找尋其他替代考場，假設找不到替代場地，就會針對在單一學校考場的考生延期。他強調，丙級技能檢定學科考試沒有排他性的問題，所以即使單一考場的學生考試延期，也不會影響公平性。