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大學公私併法規整合難度高 潘文忠給第一階段建議目標

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
教育部長潘文忠今赴立法院備質詢。記者許維寧／攝影
教育部長潘文忠今赴立法院備質詢。記者許維寧／攝影

立法院今天（4/6）召開教育及文化委員會，教育部提出「大學合併之問題與檢討」專案報告並備質詢，教育部長潘文忠表示，部分公校有意討論「公私合併」，目前也都籌設學士後醫學系，也許公校與私校不必馬上談論校產合併歸屬，但醫學資源可先開啟共享合作，應能當作第一階段目標。

教育部提出「大學合併之問題與檢討」專案報告，目前國立大學合併案包括陽明交通大學、清華大學、高雄科技大學等已有8件；私立大學合併案則有法鼓文理學院、康寧大學等2件。

教育部已於101年依照《大學法》第七條第三項訂定「國立大學合併推動辦法」，明定國立大學合併條件、程序、行政協助等，後於108年修正辦法，強調學校合併並非消滅任何一校，而是協助學校整合教育資源並以提升競爭力為目標。除了公公併外，未來研議方向將討論公私併可行性，但教育部指出，國際上公私立大學整併多以「法人化」為前提，無法適用我國需求，將委託中正大學執行研究案，盤點法令整合難處，預計今年五月底提出報告。

立委張廖萬堅於質詢時詢問，未來是否制定公私併合併原則？因應競爭力提升教育部需有更積極的作為，大專校院合併處理原則規範處理公公併、私私併作業程序，應可因應提升競爭力、少子化等趨勢積極修正。

潘文忠說，目前如中興大學與中山醫學大學、中山大學與高雄醫學大學都有想法，建議四校可以先合作，中山、中興最近已開辦學士後醫學系，與私校的關係可以不必馬上談到校產歸屬，但可以從醫學資源開啟初步合作，應能當作第一階段目標。

潘文忠也指出，公立學校人員增聘屬公務體系，資產也屬於政府；私立學校則是法人性質校產私有，人員任用標準不同，都是未來公私併上需要整合的法律問題，也是最根本的兩大問題。

立委黃國書則指出，前教育部長吳思樺曾指出，2021年前要消滅56所大學，不然會變成高教災難，還是教育部目標嗎？

潘文忠回應，以數量做目標教育部不認同，大學整併還是要把目標弄清楚，如整併後可提昇競爭力整併才有意義，如果只是想拿資源，但沒有發展目標、沒有理想，整併則無意義，因此「我不用數量做管制。」

立委張廖萬堅建議，教育部應因應趨勢修正大專校院合併處理原則。記者許維寧／攝影
立委張廖萬堅建議，教育部應因應趨勢修正大專校院合併處理原則。記者許維寧／攝影

教育部 潘文忠 競爭力

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