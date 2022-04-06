【專家之眼】耽擱30年：擴大招收國際生的必要與盲點

教育部宣布將推動大學院校內增設「國際專修部」；並於十年內要擴大招收僑外生，預計將從現行一萬四千名學位生來台就學，漸進擴增到每年4.2萬名學位新生入台。換言之，屆時在學的外籍學位生，各年級合計可達十五萬人，是現行外籍學位生的兩倍半高。如此雄圖大志，約增加全台校園八萬名學生；讓各院校的教學規模順勢擴展，而外籍生則占約及五分之一的校園學生比率。

現下的實況，除了具專業經驗的教師要進行校內教學、校外輔導；另有專責人力，協助學生的生活與課業輔導。卻因為經濟考量與個別原因，在去年陸續爆發學生與校方因為承諾與勞力仲介，而引生的種種衝突。

以國際專修部的方式，提供華語先修和銜接學位攻讀，既能透過校內單位做成功能性整合，讓技能導向的系所課程儘早規劃安排；境外生除了持續提升其語文能力，還能預期厚植專業實務的技能，畢業後即可投入到國內各產業。未來，針對能統一做串接和安排，從一開始的語文先修班到能辦出國際專修部的大學，無論在開辦費、招生名額、師資與修業規定等方面，教育部都將提供資源挹注與彈性措施，以利院校海外招生和校園育才。

誠然，為了拓展台灣的國際觸角與推動新南向政策，晚近大專院校的海外招生已成了動員運動；各院校無不結合畢業校友與在地的海外關係，爭相拉攏來台就學的莘莘學子。更何況少子化的發展，而讓台灣在初階勞動與服務人力的供應上，有了缺口。但部分慕名而來的學生，即是看中有建教學習的打工機會和高報酬。

有類於日本高齡化的社會發展。根據國發會的推估，預期十年後每2.13個可工作人口，就要撫養一名長者！現下為每4.2人要撫養一名長者；屆時給養負擔的惡化，就是現在的日本情況。因為一九八零年代以後的台灣出生人數，逐年驟減；從高峰期約42.5萬新生兒，到2000年初實質減半，2021年僅15.4萬名新生兒！至於65歲以上潛在受撫養人口，則因為有新住民的陸續移入，老年化的人口增加，要一路攀升到2052年。

因此，擴大招收外籍生，除了解決學校招生員額上的困難；無論在外交機遇、產業需要與國安考量的諸個目標上，均有所貢獻。於日昨教育部發布此一消息，各大學院校的主管，泰半也表示支持。

不過，不挑擔的，不知道腰很痠。目前僑外生名額並未滿招；而教育部在此既做成招生鬆綁，勢必讓各院校在原已窘困的學生來源上，擴大競爭。

在一方面言，台灣的高教水準與學習內涵，以及學成後的留台前景，才該是吸引僑外生的兩大關鍵。但若檢視先前爆發過的衝突案例，留學仲介跟學生客群的目標，卻截然不同於百年樹人，那是多數教育者的心志之所嚮。

前瞻往下的十年，因著台灣人口老化與全球生產鏈的可能重組，如何讓台灣在生力軍的引進，能有別於以往的人力素質和生產定位呢？而海外人才的經營攏絡，與在異國市場有的深入參與，有在這些面向的突破也才能打破自過往以來，台灣傳統產業的逐水草而居和悲怨的代工宿命。

準此觀之，首先，唯有打破教育部擁有充沛預算的本位思考，不再盲目的以數字管理和偶而暴走的外交KPI，任令大學院校在衝量、達標的壓力之下，淪為廉價的人力仲介與預算報銷經核；而且還必須兼辦生活管理，只成了打工學生團的地下工頭。

其次，揆諸過往來台學生，選擇在台落定和就業比例並不算低；然其工作性質，則偏重在中小企業與在地勞力的需用。因此，國際專修部的普遍設置，實有必要進一步責成和積極提升台灣高教的國際能見度。例如，讓大專院校積極爭取與國際級大學的策略聯盟，如此即能讓學生來源的廣度和選材、育成，都有更專精的學習追求與深入投注。

最後，台灣的地理優勢與在高教領域的投資和研究能量，一直是鄰近國家的標竿；更何況憲法條文內，原即有保證教育預算的最低比率。可惜的是，外國大學來台設分校的意願一直都有；因著種種原因，卻一路被耽擱了三十年！面對著大學退場的接二連三，面對著往下生產鏈重組，競爭國際級人才的必勝使命無從逃避。袞袞諸公，還請三思。