僑外生招不滿還設專修部？ 大學校長建議「做大餅」

教育部宣布「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」，將採「重點產業系所招生」及「設立國際專修部」兩項策略，最快111學年開始招生。有大學校長指出，現在僑外生都已經招不滿，外生大部分還是選擇到歐美發展，建議台灣必須要強化產業留才優勢，才是真正把餅做大的方法。

「重點產業系所招生」將針對智慧機械、生技醫藥、綠能科技等5+N重點產業領域系所招收學、碩、博士生；「設立國際專修部」以現有製造業、營造業、農業及長期照顧等4產業領域相關系所，招收學士班為主。目標使整體僑外生招生數從現行年1萬4000人提升至2030年4萬2000人，國際專修部2022年預計招收1000人。

暨南大學校長武東星指出，現行國內招收僑外生缺乏誘因，外生大部分還是選擇到歐美發展，他建議，台灣必須要強化產業留才優勢，像半導體、IC設計、人工智慧、智慧製造等等缺人的產業，對應科系大學部與碩士班的畢業生動輒都有20至36個月的年薪，才可吸引原本要到歐美澳升學又尚無華語能力的僑外生，才是真正把餅做大的方法。

武東星也說，5+2領域很廣，有些領域就需要藍領階級人力，擴大招收一些華文還沒有基礎的境外生，給予專業的華語訓練，達到一定水準之後再念學位班，將來更有留在台灣就業，對台灣的高齡化社會也有幫助。

實踐大學前校長陳振貴也樂觀其成，他說，這項政策是針對國內少子化及國內重點產業人才需求，值得各校嘗試與期待。而他建議，除了有4個產業領域相關系所專班外，最好先由設有華語中心的學校開始，若用英語授課者，最好由設有英語學位學程，有英語授課能力的學校先開始。

教育部表示，辦學良好、近3學年度沒有招生缺失且非預警學校及專案輔導學校的大專校院，皆可向教育部申請辦理擴大招收僑外生計畫，預估2022年增加招收1500名僑外生（含國際專修部設立第1年招收1000名），獲核定學校將於3年或5年內，不受境外生招生名額限制，且得暫免以生師比作為調減經費及招生名額的參據。

陳振貴認為，「暫免列計生師比」對學校真的有鼓勵作用，不過他也提醒，國際専修部的行政組織會比各校原來的國際事務處大而且完整，人力要求也比較多，為兼顧成本與品質，可直接由處提升擴大為部，人力由目前的各處室彈性協助。

至於教育部要求若查獲經人力仲介招生，將逕移送檢調查處。陳振貴表示，這是老規定，但實務上在東南亞國家，有很多學生是經一條龍服務公司媒合而來，拿揑之間，各校須自己小心斟酌，以免觸法。

教育部也提到，國際專修部將補助華語先修課程費用，以實際招生人數核撥學校補助經費，每人補助新台幣5萬元，可支用於華語文教學所需、華語學習輔導及專班學生參加華語文能力測驗所需費用。同時補助設立國際專修部學校100萬元開辦費。