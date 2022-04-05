番薯減肥了！南市南新國中海洋教案拿全國特優

教育部國教署舉辦的「海洋教育保護海洋教案徵選」評選結果已出爐，台南市南新國中老師戴杏樺、邱俊榮以「番薯減肥了-七股海岸侵蝕」教案獲國中組特優，老師從觀察中驚覺海岸沙洲變小或消失的嚴重，希望藉由教案喚起學生保護海洋的使命。

南新國中教案以番薯喻台灣，減肥意指海岸線逐漸被侵蝕，從省思中提出解決策略的教案。「番薯減肥了-七股海岸侵蝕」教案從介紹七股潟湖、濱外沙洲開始，帶領學生了解潟湖淤積的成因，以及海岸線倒退的現象。接著引領學生了解海岸線被破壞的原因，包含全球暖化致海平面上升、颱風加劇以及曾文溪攔河堰、海堤興建破壞生態等。

最後，帶領學生思考、討論解決方法，包括建置離岸堤、海堤、消波塊等護砂工程，或是用編籬、木柱等自然工法擋砂，以及造林護砂，並讓學生利用心智圖表現想、製作解決模型並說明創作理念。

戴杏樺、邱俊榮說，教案設計的初衷是希望讓孩子了解海洋遭破壞的成因以及可能造成的後果，激發學生對環境的關懷，進而將理念傳達給親友，喚起大家的危機意識，一起保護地球。

市長黃偉哲稱許兩名老師的好教案，他表示，台南的海岸線長，而人類因各種活動侵害到海洋也愈來愈多，造成海岸沙洲變小或消失、潟湖淤積、海岸線倒退，海邊土地逐步被海水吞噬等現象。除了護砂工程或淨灘之外，更重要的是從教育著手，平時從減塑、保護環境著手，讓保護海洋成為使命感。