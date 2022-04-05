小三再爆始亂終棄校長包庇女教師體罰學童 校方調查　

去年獲「校長領導卓越獎」的嘉義縣山區某國小校長，2月遭外遇「小三」臉書「爆料公社二社」爆料，以性愛照威脅，控校長始亂終棄；校長向妻子及學校道歉，主動請辭，縣府教育處同意辭職調整職務，指派督學葉信一代理校長；女子昨天再上臉書爆料，指控校長包庇「小四」某女教師體罰孩童。

校長說，已蒐集女子上網相關資料，針對指控他的不實內容，將控告女子涉嫌妨害名譽，對女子上網指控他包庇某女教師不當管教部分，校方及教育處已經展開調查，他不便發表意見，尊重調查。

葉信一說，收到陳情女子檢舉辭職校長，涉包庇幼兒園某女教師不當管教案件，以及檢附校園監視器內容光碟資料，將召開校事會議，就檢舉附設幼兒園某女教師涉及2020、2021年間，對2、3名孩童不當體罰調查，約談相關當事人釐清，也會一併調查學校監視器光碟內容外流。

教育處長李美華說，校長辭職理由是因其緋聞言行影響校譽，為免影響教務發展，為減少傷害，不影響校務，同意校長辭職，調整職務，行政調查結束，開考績委員會討論懲處，對女子再爆料校長包庇某女教師不當管教，調查中。

爆料某校長的女子說，「在我跟大眾關注努力下，把包庇小四虐童的校長調離開學校，希望有幫助到小小孩停止受到傷害，希望她沒有再情緒不穩定的發瘋對任何人發脾氣，處罰虐待到任何孩子。

但聽說校長離開學校，還在要同仁不要說出小四會虐童，不要說出一些秘密以免被調查，而讓我很傻眼的是聽說小四也還真又發瘋了幾次。

當我去拿監視器畫面還有照片光碟時候，聽到轉述她如何虐待小小孩，推頭撞門、幾個孩子吐出來的餐點還被逼吃下去、打的紅腫的小手、言語跟精神上暴力等等，看到照片的我，心好疼，淚水也不自覺留下，聽到你如何包庇她，我真的很氣，目前我已經把我所有資料光碟隨身碟，都寄去某些局處了。」