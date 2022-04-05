特教生考第三不能上台領獎 民團憂市府砸錢越拚越障礙

北市力拚打造無障礙空間，但仍有學校遭指無障礙環境不友善，民間團體指出，許多學校非無心施作，而是不知道怎麼做，好不容易申請到經費，但可能找到不擅長的廠商，結果做出來的成果根本不適合特教生使用。

過去就曾發生北市木柵高工遭指無障礙環境不友善，余姓家長指出，她女兒因左半身麻痺，認知能力不足，手拄拐杖，就讀特教班，在高一第一次段考，得到全班第三名，要上台領獎，但因為要拄枴杖，學校以顧慮該學生的安全為由，請學生不要上台領獎。

對此，教育局表示，由於木柵高工大樓及特別教室大樓各設置樓梯附掛式升降台1座，協助學生通行；另學校屬山坡地形，各棟建築物因地形高度落差大，設置無障礙電梯前，需邀集專業人員進行整體可行性評估。木柵高工也表示，目前已經委託技術服務設計設計階段，預計下學期可以建置完成新的無障礙電梯。

教育局表示，北市高級中等以下公立學校校園全數皆設有無障礙廁所及無障礙斜坡道，220校設有無障礙電梯、2校設有升降台，餘14校因位於山坡地、校園改建規劃等因素未設置，請學校持續整體評估無障礙改善方案，後續教育局會適時予以協助。

但是身心障礙者聯盟祕書長洪心平則憂心，樓梯附掛式升降台並不適合每個人，有些障礙者脊椎支撐度不足，無法移位，使用時會產生危險。尤其無障礙設施應是鼓勵多元身分的學生們共學，建議不要應以專案改建的方式規劃。

洪心平表示，許多單位不是不願意增設無障礙設施，而是在施作前，未邀請無障礙設施設備勘檢人員提供意見，萬一蓋錯還需要反覆修改，無障礙設施應是鼓勵多元身分的學生們共學，專案改建或是找沒經驗的廠商，都並非共融的情況，如無障礙廁所的扶手不等距，嚴重時還會鬧出人命。

身心障礙者休閒運動推廣協會秘書長王雅民表示，障礙者中有87%都是後天障礙，在校園與社會中，與障礙者使用同樣的場域，共融生活，有助雙方互相理解，學生也能知道如何和障礙者一起玩耍、運動，甚至將來年紀大、暫時性身體障礙、生兒育女推娃娃車等，人人都有使用到無障礙設施的時候，提倡共融才能達到互相瞭解。