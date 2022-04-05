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高中取消早自習打掃誰來做？ 家長：讓專業的來

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
教育部宣布高中早自習全面自由參與，未來早自習不能再要求學生到校打掃，有學校擔心「未來校園環境誰來維護？」引起相當多的討論。示意圖。本報資料照片
教育部宣布高中早自習全面自由參與，未來早自習不能再要求學生到校打掃，有學校擔心「未來校園環境誰來維護？」引起相當多的討論。示意圖。本報資料照片

教育部宣布高中早自習全面自由參與，未來早自習不能再要求學生到校打掃，有學校擔心「未來校園環境誰來維護？」引起相當多的討論。部分學生也質疑，除了讓學生自己打掃教室之外，校園的公共空間包含廁所、教師辦公室等，是否有必要讓學生自行打掃。至於已經外包廁所清潔的建中學生和家長都認為，交給專業外包更能維護廁所整潔和延長設備壽命。

台灣青年民主協會指出，曾有民眾在公共政策網路參與平台提案，「建議國、高中學生打掃事務改由外聘人員接手」，提案理由認為「佔用學生下課時間，每日至少耗費學生兩節下課以上之時間處理打掃事務，有時甚至因外掃區域距離較遠延誤上課時間，且學生對打掃事務不熟悉，令廁間等公用設施不夠清潔。」

有家長認為，贊成廁所清潔外包給專業廠商；學生負責教室、操場周圍環境的整潔，相信已有達到教育的目的，此外，讓專業人員去清掃廁所比較乾淨，且學生也不避接觸到各式高腐蝕性的清潔劑，校園安全也能被保障。

建國中學班聯會前主席游閔瀚說，廁所外包清潔可以減輕學生的負擔，也讓廁所維持一定水準，而校園內的其他打掃工作，則會由各班級的同學來分工，學生透過打掃也可以學習到生活能力。

建中家長會長指出，建中的清潔基金成立超過10年以上。 由各班家長捐款至清潔基金專戶指定用途之用。 學生在每日打掃時間都會有輪值清潔校舍校園環境。透過清潔基金在老式校舍中有安排輔助的清潔公司協助整理， 既能延長老舊設備的壽命同時維護洗手間時時的整潔。

成功高中校長孫明峯表示，學校的打掃時間為下午3點至3點20分，接下來也會討論調整打掃時間，目前尚未定案，但一直以來學校都不是利用早自習時間來打掃，至於廁所清潔外包，都是透過家長會募捐的方式，並沒有向學生收取固定的金額。

教育局表示，有關學校環境清掃，可由各校自行評估學校條件、班級經營及生活教育需求等做安排，並納入在校作息時間規畫中。

建中 教育部

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