希望入學上台大醫技系 台南女中王籃嚀用讀書脫貧

台南女中學生王籃嚀年幼父親就過世，與在工廠當作業員的母親相依為命，並歷經疫情而失業之苦。她膚質不好，跌倒就會裂傷，自小立志要當醫檢師，家貧但樂觀開朗，努力讀書要脫貧，以希望入學管道錄取台大醫技系，她最大目標就是畢業後有穩定工作，讓母親有舒服的家。

王籃嚀在出生後沒多久，父親就過世，對父親毫無印象的她，有著一般孩子難以理解的感受，但她孝順、認真讀書，自小成績優異，年少時也因要賺錢照顧父母，只能讀夜校的母親，對女兒有著期待，希望自己無法受高等教育的苦不要發生在女兒身上，不斷鼓勵女兒能考上理想大學，未來能有好工作，扭轉貧困。

王籃嚀沒有讓母親失望，努力好學，成績一直名列前茅，不過，小時候皮膚狀況不好，輕微擦傷就可能皮開肉綻要送醫縫合。她說，未上小學就有此症狀，到了國中因碰撞受傷，每年進出醫院數次，但也從檢驗中知道醫師並非全能，還需一名偉大的醫檢師，作為後盾。最後雖未查出造成皮膚脆弱的主因，卻讓自己對醫療體系有了更新的認知，立志要當醫檢師，母親也鼓勵她。

一年多前王籃嚀的母親出車禍，多了一筆不小的支出，接著公司倒閉而失業，最近雖然再找到工作，但仍是低薪的作業員。王籃嚀表示，自己加緊努力讀書，更為重要。未來最大希望是買房子給母親住，因從國小到高中受到許多幫忙，也希望未來能回饋社會，幫助弱勢孩子。

老師李宜芳表示，王籃嚀家境相當清寒，卻能在逆境中力爭上游、積極上進、努力向學，想靠著求學讓自己走出貧窮，給母親安穩的生活。籃嚀國語文有特殊的造詣，對於文字的敏銳度極高，也能沉浸文學的美好中，中文檢定TCT11榮獲非常優良的等級。

王籃嚀也有好嗓音，參加合唱團，積極參與練唱，細心體會學習與聆聽各分部的曲調和諧，獲得市賽特優。另在程式語言上參加國際思維挑戰賽獲得全國PR76的成績，是如海綿般努力學習各面向知識的學生，靠自己探索找到正確有效的念書方法，更能與同學切磋提升成績的跨域青年，最難能可貴的是懂得感恩與知足。