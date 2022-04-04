快訊

未畢業就拿500萬獎金 學霸培育從出生開始

王喜為無禮黑白照致歉「莊天祥」網傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

希望入學上台大醫技系 台南女中王籃嚀用讀書脫貧

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中學生王籃嚀靠著努力上台大醫技學系，希望未來能回饋社會。記者鄭惠仁／攝影
台南女中學生王籃嚀靠著努力上台大醫技學系，希望未來能回饋社會。記者鄭惠仁／攝影

台南女中學生王籃嚀年幼父親就過世，與在工廠當作業員的母親相依為命，並歷經疫情而失業之苦。她膚質不好，跌倒就會裂傷，自小立志要當醫檢師，家貧但樂觀開朗，努力讀書要脫貧，以希望入學管道錄取台大醫技系，她最大目標就是畢業後有穩定工作，讓母親有舒服的家。

王籃嚀在出生後沒多久，父親就過世，對父親毫無印象的她，有著一般孩子難以理解的感受，但她孝順、認真讀書，自小成績優異，年少時也因要賺錢照顧父母，只能讀夜校的母親，對女兒有著期待，希望自己無法受高等教育的苦不要發生在女兒身上，不斷鼓勵女兒能考上理想大學，未來能有好工作，扭轉貧困。

王籃嚀沒有讓母親失望，努力好學，成績一直名列前茅，不過，小時候皮膚狀況不好，輕微擦傷就可能皮開肉綻要送醫縫合。她說，未上小學就有此症狀，到了國中因碰撞受傷，每年進出醫院數次，但也從檢驗中知道醫師並非全能，還需一名偉大的醫檢師，作為後盾。最後雖未查出造成皮膚脆弱的主因，卻讓自己對醫療體系有了更新的認知，立志要當醫檢師，母親也鼓勵她。

一年多前王籃嚀的母親出車禍，多了一筆不小的支出，接著公司倒閉而失業，最近雖然再找到工作，但仍是低薪的作業員。王籃嚀表示，自己加緊努力讀書，更為重要。未來最大希望是買房子給母親住，因從國小到高中受到許多幫忙，也希望未來能回饋社會，幫助弱勢孩子。

老師李宜芳表示，王籃嚀家境相當清寒，卻能在逆境中力爭上游、積極上進、努力向學，想靠著求學讓自己走出貧窮，給母親安穩的生活。籃嚀國語文有特殊的造詣，對於文字的敏銳度極高，也能沉浸文學的美好中，中文檢定TCT11榮獲非常優良的等級。

王籃嚀也有好嗓音，參加合唱團，積極參與練唱，細心體會學習與聆聽各分部的曲調和諧，獲得市賽特優。另在程式語言上參加國際思維挑戰賽獲得全國PR76的成績，是如海綿般努力學習各面向知識的學生，靠自己探索找到正確有效的念書方法，更能與同學切磋提升成績的跨域青年，最難能可貴的是懂得感恩與知足。

失業

延伸閱讀

大學個人申請一階逾1.3萬人落榜 學習歷程檔案淪做白工

日本學生要贏在起跑線 父母送蛋糕寫大學入學試題 網友卻錯重點

個人申請一階成大醫科超越台大 學生焦慮填志願更保守

二階審查資料怎麼選？ 台大提供各系書面資料準備指引

相關新聞

希望入學上台大醫技系 台南女中王籃嚀用讀書脫貧

台南女中學生王籃嚀年幼父親就過世，與在工廠當作業員的母親相依為命，並歷經疫情而失業之苦。她膚質不好，跌倒就會裂傷，自小立...

重金拚搶生／還沒畢業就拿500萬獎學金 「學霸」培育從出生就開始

還沒畢業就能拿到500萬元高額獎學金，是怎樣的「學霸」才能做到？目前就讀成大電機系三年級的吳啟賢，大學申請入學時，以可上台大醫科的成績第一志願選填進成大，他坦言一開始高額獎學金確實帶來壓力，但現在已不那麼在意，而是照著人生規畫進行；對學校除了提供獎金外，師長與學長姐的關心協助、一路陪伴更是難得。...

9成6家長籲雙禁電子煙、加熱菸 拒菸害防制走回頭路

行政院日前公布菸害防制法修正草案，全面禁止電子煙，但有條件開放加熱菸。全國家長會長聯盟（全長聯）今天公布民調，全國超過九...

全國閱讀磐石獎 山中小校老師林恩如獲頒閱讀推手殊榮

教育部每年表彰閱讀推動績優學校，鼓勵國中、小學培養學生閱讀素養。基隆市復興國小老師林恩如老師以「START BOOKS，...

校園會客室／陪嫩嬰過夜 高中生震撼教育

現代學生早熟，若沒做好安全防護初嘗「禁果」，後果恐不堪設想。桃園市壽山高中健康護理教師蔡秉兼在課堂中引入「電子寶寶」，讓...

學生懷孕／維護受教權 教團：跨部會提升協助資源

教育部近年優化各級學校學生懷孕事件統計彙報，確實統計因懷孕、生產、流產就醫者數據，導致一○八學年中等學校學生數達八三六人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。