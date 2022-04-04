國小生「減塑友好商家3部曲」 獲全國環教年度影響力獎

高雄市左營區文府國小從校園走入社區推廣減塑，勸說早餐店減少塑料袋等一次性餐具，減塑愛地球，獲得很多商家回響。師生以記錄「減塑友好商家三部曲」作品，獲得教育部全國環境教育競賽國小組第一名與年度影響力獎。

文府國小校長李美金說，學校推動環境教育減塑多年，不再默默做，而是走入社區、走進商家，影響更多人減塑愛地球。對早餐店商家用心勸說，不怕受拒絕，如今開花結果，帶動文府國小鄰近商家相互響應。

教育部鼓勵中小學生將環境行動力落實於日常生活中，舉辦全國環境教育競賽。文府國小由教師王麗姿、陳慧如，與六年級學童陳宇昕、羅宥翔、林沄蕾、黃晨晏組隊參加。文府國小提出減塑友好商家三部曲，依序是首部曲～友好商家找回來；二部曲～跟著地圖做減塑；三部曲～少一袋X減塑新世代。

王麗姿表示，文府國小從106年起推動早餐減塑的活動，建立檢核條目，利用記點畫卡的集點方式，希望學生將減塑落實在生活中。推動過程中發現，販售早餐的商家，是一次性塑膠製品的來源，若能勸說商家投入減塑，一定可以引發更多的回響，讓減塑成為全民運動；之後才發想出後續結合商家的行動，從校園走向社區的社區意識，具體呈現是「友好商家地圖」、「淨塑迷宮地圖」以及「少一袋X減塑新世代」的QR code回饋。

李美金表示，從校內的減塑推廣，再跨出學校圍牆走入社區，也需要很大的勇氣。師生們不厭其煩、也不怕被拒絕，不斷勸說加商家們加入行列，終於迎來好結果。友好商店的推動，目標不在於數量的多寡，重要的是責任的承擔，在推動的過程中，因為沒有經驗可依循，所以必須做滾動式的修正。