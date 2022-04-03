基隆市3大學已2校淪陷 經國學院未雨綢繆演練遠距教學

基隆市有海洋大學、崇右大學和經國學院3所大學（學院），海大、崇右先後傳出學生確診，改成線上教學，經國學院尚無師生確診，但校方未雨綢繆，決定日間部師生8日前實施遠距教學演練。

國立台灣海洋大學3月28也有1名教師、1名學生確診，校方當天決定停課，3月29日起到4月10日全校採線上教學，課程（含體育課）採用同步或非同步遠距教學，校內活動暫停辦理，會議延期或改為線上會議，海事發展與訓練中心舉辦的相關課程均延後擇期辦理。

崇右影藝科技大學傳出學生確診後，宣布4月10日前採線上教學。校方昨天發出防疫緊急公告，因應疫情嚴峻，基隆出現多名確診案例，線上課程延長到4月18日，請學生不要入校，在自家住處線上就學。住校學生也請不要隨便進入公共場所，若發現身體有不適情形，請立即通報校安中心。

經國管理暨健康學院並無師生確診，但校方公告指出，因應近期基隆地區疫情急劇升溫，為降低防疫破口風險，日間部在4月8日前調整為遠距教學演練，因為2日到6日為假日，所以僅在7日、8日實施演練。