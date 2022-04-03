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台灣學術資源影響力評比 高雄樹科大私校蟬聯六年第一

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄樹德科技大學圖書館參加由國家圖書館舉辦的「台灣學術資源影響力發布會」總和總排名「學位論文資源貢獻獎」名列私立技專校院組第一名。圖／校方提供
高雄樹德科技大學圖書館參加由國家圖書館舉辦的「台灣學術資源影響力發布會」總和總排名「學位論文資源貢獻獎」名列私立技專校院組第一名。圖／校方提供

高雄樹德科技大學圖書館參加由國家圖書館舉辦的「台灣學術資源影響力發布會」，依據論文授權數、授權率、被下載數評比；獲學位論文傳播獎、學位論文開放獎、及學位論文資源貢獻獎等四個獎項，總和總排名「學位論文資源貢獻獎」名列私立技專校院組第一名，也是學術資源響力六年蟬聯第一。

該獎項依國家圖書館「台灣博碩士論文知識加值系統」進行授權數、授權率、被下載數及被下載率等統計數據排名，分為公立綜合大學組、私立綜合大學組、公立技職校院組及私立技職校院組等四組，每組各頒發前五名，樹德科大囊括四項獎項。

此獎項由樹德科大圖書館館長暨資訊學院長陳璽煌出席，並在國家圖書館舉辦的「台灣學術資源影響力發布會」代表受獎。

校方指出，校內圖書館館藏高達58萬冊，含中文書32萬、英文書7萬、電子書15萬、視聽資料2.1萬、合訂本期刊2.2萬，除提供師生最佳的研究能量與成果資源共享，圖書館本身設備新穎，也是校內特色建築之一。

校方表示，樹德科大依據不同主題打造多個特色閱讀環境，讓師生享受各式圖書資源，如設計學群專區，展示設計學院關於美學、色彩學、程式軟體等專業書籍等，另為提供多元學習資源及分組討論空間，還設有互動學習、教學諮商、研究小間及多媒體服務等區。

高雄樹德科技大學圖書館參加由國家圖書館舉辦的「台灣學術資源影響力發布會」總和總排名「學位論文資源貢獻獎」名列私立技專校院組第一名。圖／校方提供
高雄樹德科技大學圖書館參加由國家圖書館舉辦的「台灣學術資源影響力發布會」總和總排名「學位論文資源貢獻獎」名列私立技專校院組第一名。圖／校方提供

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