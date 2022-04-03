快訊

本土疫情今年只3縣市0確診 南投縣為台灣本島唯一淨土

疫情升溫再破百？指揮中心下午3時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關懷春假被匡列隔離親師生 高市送卡片禮物設校園專線

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局在春假撥打電話關心親師生需求，並轉交致贈關懷卡片及禮物。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局在春假撥打電話關心親師生需求，並轉交致贈關懷卡片及禮物。圖／高雄市教育局提供

大多民眾都在過春假，防疫工作還是不能鬆懈。高雄市教育局表示，配合確診個案接觸史及足跡，已停課及清消校園，對被匡列隔離的師生，市長陳其邁請教育局主動關懷，在春假撥打電話關心親師生需求，並致贈關懷卡片及禮物。教育局4月起設置校園防疫關懷專線，提供親師生居隔期間相關問題洽詢。

有感於隔離的不便，並為減緩隔離師生的心理焦慮，教育局長謝文斌主動撥打關懷電話關心隔離師生及教職員工，更帶領教育局全員動起來，主動電話關懷即時協處相關問題，降低家長及學生的焦慮。

高雄市教育局4月起設置校園防疫關懷專線07-2152322，親師生隔離期間如有校園防疫相關問題，可撥打專線電話洽詢，以利即時協處相關問題。

教育局也致贈防疫隔離的師生關懷卡片，還有桌遊積木、外送餐食平台折抵券等禮物，溫馨支持與陪伴師生度過隔離期間。

教育局提醒親師生，清明連假期間加強個人衛生、自我防護措施，落實佩戴口罩、勤洗手；另教職員工生及同住家人若有呼吸道症狀，請立即就醫並通報學校。

高雄市教育局在春假撥打電話關心親師生需求，並轉交致贈關懷卡片及禮物。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局在春假撥打電話關心親師生需求，並轉交致贈關懷卡片及禮物。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局在春假撥打電話關心親師生需求，並轉交致贈關懷卡片及禮物。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局在春假撥打電話關心親師生需求，並轉交致贈關懷卡片及禮物。圖／高雄市教育局提供

教育局 隔離 高雄市

延伸閱讀

聯電、世界先進跟進台積電 分組辦公

老師住處漏水潮濕好辛苦 新北砸3千萬改善偏鄉宿舍

盼戰火停孩子回校園 高市五福國中製烏克蘭糖果義賣

陳其邁當的「國民兵」是啥米？高市兵役處這樣解釋

相關新聞

回家作業竟會「鬼哭神嚎」 電子寶寶讓高中生收起衝動

現代學生早熟，但年紀輕若沒做好安全防護就嘗「禁果」，後果恐不堪設想。桃園市壽山高中健康護理教師蔡秉兼在課堂中引入電子寶寶...

在學生懷孕逾六千人 高中倍增

據教育部一○八學年統計，各級學生懷孕數總計達六三二三人，其中高中生就有八三六人，不僅較一○七年的三二五人飆升，也是近年來...

五股圖書分館今重啟 新北今年再新增改建11館

今天上午新北市立圖書館五股分館重新啟用，五股分館以莫蘭迪風，打造文青圖書館，莫蘭迪綠搭配木質調閱讀空間，營造清新舒適自然...

基隆市3大學已2校淪陷 經國學院未雨綢繆演練遠距教學

基隆市有海洋大學、崇右大學和經國學院3所大學（學院），海大、崇右先後傳出學生確診，改成線上教學，經國學院尚無師生確診，但...

台灣學術資源影響力評比 高雄樹科大私校蟬聯六年第一

高雄樹德科技大學圖書館參加由國家圖書館舉辦的「台灣學術資源影響力發布會」，依據論文授權數、授權率、被下載數評比；獲學位論...

關懷春假被匡列隔離親師生 高市送卡片禮物設校園專線

大多民眾都在過春假，防疫工作還是不能鬆懈。高雄市教育局表示，配合確診個案接觸史及足跡，已停課及清消校園，對被匡列隔離的師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。