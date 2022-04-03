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關懷春假被匡列隔離親師生 高市送卡片禮物設校園專線
大多民眾都在過春假，防疫工作還是不能鬆懈。高雄市教育局表示，配合確診個案接觸史及足跡，已停課及清消校園，對被匡列隔離的師生，市長陳其邁請教育局主動關懷，在春假撥打電話關心親師生需求，並致贈關懷卡片及禮物。教育局4月起設置校園防疫關懷專線，提供親師生居隔期間相關問題洽詢。
有感於隔離的不便，並為減緩隔離師生的心理焦慮，教育局長謝文斌主動撥打關懷電話關心隔離師生及教職員工，更帶領教育局全員動起來，主動電話關懷即時協處相關問題，降低家長及學生的焦慮。
高雄市教育局4月起設置校園防疫關懷專線07-2152322，親師生隔離期間如有校園防疫相關問題，可撥打專線電話洽詢，以利即時協處相關問題。
教育局也致贈防疫隔離的師生關懷卡片，還有桌遊積木、外送餐食平台折抵券等禮物，溫馨支持與陪伴師生度過隔離期間。
教育局提醒親師生，清明連假期間加強個人衛生、自我防護措施，落實佩戴口罩、勤洗手；另教職員工生及同住家人若有呼吸道症狀，請立即就醫並通報學校。
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