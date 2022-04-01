落實0到6歲國家一起養 立委籲原鄉教保中心納入公共化

兒童節前夕，立委伍麗華、王婉諭與全國教保產業工會、部落互助托育行動聯盟今舉行記者會，要求政府落實「0到6歲國家跟你一起養」政策，正視偏鄉地區及原住民族部落，兒童教保資源不足、不均的事實，將「部落互助式教保服務中心」納入公共化照顧體系。

伍麗華指出，偏鄉托育長期被國家遺忘，在沒有任何公、私幼兒園的部落，興起「部落互助式教保服務中心」，由在地教保老師、社區組織、老師、長輩耆老組成，勉力縫補政府觸及不到的末梢神經，然而資源缺乏不穩定，單靠愛心與使命，恐怕無法永續。

伍麗華說，教保中心因沒有明確定位而被國家漏接，國家應該正視教保中心的存在，將互助教保中心納入公共化照顧體系；其次，0至2歲的幼兒照顧一直是「0到6歲國家一起養」的缺口，尤其是這些教保中心，已經在負擔這些幼兒，政府應正式將0至2歲的嬰幼兒納入照顧系統。

王婉諭說，現在0至2歲公共托育不到30%，許多家長面臨回到職場的嬰幼兒公共托育問題。她進一步指出，因應部落性質組成的教保中心全台只有12家，偏鄉家長要找到公共托育更是難上加難。國家考慮公共托育政策時，應一併納入0至2歲，並看見不同樣態家長及偏鄉托育的狀況，讓政策美意具體落實。

全國教保產業工會理事長簡瑞連聲明，應由專責人力負責教保中心的行政作業，解決目前教保中心申請補助時，錢在地方政府下不來的問題。其次，應由政府成立專責的固定平台，確實盤點出部落托育需求，經費、責任、參與一次到位。

部落互助托育行動聯盟執行秘書楊江瑛則指出，教保中心面臨空間取得困難、基礎資源不足、補助不穩定的問題，應由政府提供長期而穩定的資源挹注。部落家長劉美連說，她10個孫子，就有8個在教保中心，然而，尚有1個剛出生孫子，最終先生辭職專責照顧，反而使得家中經濟受到影響，只能向合作社借款。

衛福部社家署科長洪偉倫說，針對0至2歲的托嬰，目前優先補助原鄉等開辦營運。衛福部也積極尋找示範點，正協調鄉公所及地方政府處理場地取得問題；教育部國民及學前教育署組長王慧秋說，針對現行的教保中心，教育部將改善並簡化相關補助行政作業，針對模式不同的部落公共托育也將納入評估研議；原民會教文處副處長邱文隆說，原民會將協調出更好的資源補助教保中心，並積極與教育部及衛福部合作。