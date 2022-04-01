森林狂想曲的兒童新樂園 屏縣高樹鄉特色遊具場啟用
兒童節將屆，屏東縣府推動一鄉鎮一特色遊戲場建置，考量在地特色文化與遊戲場結合，屏東縣高樹鄉的特色遊戲場設在高樹國小內，結合校園內既有的樹屋元素，保留大片的樹蔭外，還有整修的既有樹屋作為空間延伸起店，讓孩童們感受「森林狂想曲」的兒童新樂園。
教育處指出，高樹鄉的特色遊具場，延續「高樹」的地名「庄頭木棉一株，其樹甚高，分支十八盞，形如車蓋冠於群樹」，結合校園內既有樹屋元素設置。
「給孩子們最特別的兒童節禮物」，縣長潘孟安今到高樹國小舉行啟用儀式，他說，縣府秉持兒童權益公約四大原則的精神，為尊重兒童表意權，在三級防疫警戒期間，無法辦理工作坊情況下，多次邀請家長、老師、公民團體及當地居民提出意見，透過問卷和小朋友們描繪未來遊戲場的輪廓。
設計團隊就地方特色元素激發腦力，除考量檢驗法規以合乎安全規定外，還加入許多新穎巧思，以喬木為發想並結合樹屋元素，高樹鄉特色遊戲場以高度達6.8公尺高的樹屋高塔溜滑梯為主軸設計，滿足孩子喜歡挑戰高度並冒險的精神，並考量共融需求，周邊設置多元鞦韆組、X型蹺蹺板及體健設施，以滿足不同族群的遊戲需求。
除各特色遊具外，讓孩童更貼近自然，在樹屋下打造一座戶外教室「森林小學堂」，讓教學場域不只侷限在教室，藉由舒適愜意的自然環境引導出兒童們的天馬行空的創意，戶外講台的設置可以創意教學，不只是老師說，更可提供學生訓練意思表達的舞台。
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