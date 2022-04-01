學生透過調查訪談讓廠商調整菜色 獲全國特優大獎

基隆巿建德國中、仁愛國小師生，參加財團法人民間公民與法治教育基金會、國際扶輪3481及3482地區共同辦理的全國公民行動方案競賽，分別獲得國中組特優及國小組佳作。其中，建德國中學生透過調查訪談讓廠商調整菜色獲全國特優大獎。

財團法人民間公民與法治教育基金會每年辦理「全國公民行動方案競賽」，參賽師生必須透過「說明問題」、「檢視得以解決問題的各項可行政策」、「提出我方公共政策議案」及「擬定行動計畫與實作」等四步驟，完成完整的公民行動歷程。

獲獎的常勝軍建德國中，連續參與三屆都獲得全國特優第一的殊榮，校長徐仁斌表示，這次主要是學生發現午餐團膳用膳率大跌，他們透過調查與訪談，讓廠商充分了解學生的意見，逐一調整菜色與口味，又向班級和家長宣導，讓大家知道美味與健康要取得平衡，這個過程使團膳滿意度和用膳率雙雙回升到91%，評審老師認為這群同學完成了學校很難做到的事，因而獲獎。

仁愛國小「綠聚仁」是觀察在操場地下停車場施工後，校園與馬路連接的綠籬被清除，造成學校噪音空氣的相關問題，影響受教環境，學生透過訪問、資料蒐集及問卷發放，整理出可行的校園綠籬方案，向學校與市政府建議在地下停車場工程完工後種植綠籬植物，還給學生一個優質的學校環境。