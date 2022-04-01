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學生透過調查訪談讓廠商調整菜色 獲全國特優大獎

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
仁愛國小向學校與市政府建議在地下停車場工程完工後種植綠籬植物，還給學生一個優質的學校環境。圖／基隆市政府提供
仁愛國小向學校與市政府建議在地下停車場工程完工後種植綠籬植物，還給學生一個優質的學校環境。圖／基隆市政府提供

基隆巿建德國中、仁愛國小師生，參加財團法人民間公民與法治教育基金會、國際扶輪3481及3482地區共同辦理的全國公民行動方案競賽，分別獲得國中組特優及國小組佳作。其中，建德國中學生透過調查訪談讓廠商調整菜色獲全國特優大獎。

財團法人民間公民與法治教育基金會每年辦理「全國公民行動方案競賽」，參賽師生必須透過「說明問題」、「檢視得以解決問題的各項可行政策」、「提出我方公共政策議案」及「擬定行動計畫與實作」等四步驟，完成完整的公民行動歷程。

獲獎的常勝軍建德國中，連續參與三屆都獲得全國特優第一的殊榮，校長徐仁斌表示，這次主要是學生發現午餐團膳用膳率大跌，他們透過調查與訪談，讓廠商充分了解學生的意見，逐一調整菜色與口味，又向班級和家長宣導，讓大家知道美味與健康要取得平衡，這個過程使團膳滿意度和用膳率雙雙回升到91%，評審老師認為這群同學完成了學校很難做到的事，因而獲獎。

仁愛國小「綠聚仁」是觀察在操場地下停車場施工後，校園與馬路連接的綠籬被清除，造成學校噪音空氣的相關問題，影響受教環境，學生透過訪問、資料蒐集及問卷發放，整理出可行的校園綠籬方案，向學校與市政府建議在地下停車場工程完工後種植綠籬植物，還給學生一個優質的學校環境。

教育處長杜國正表示，青年世代學生的發想與行動力，希望大家給學生掌聲，展現關心身邊公共事務的覺察能力。

仁愛國小向學校與市政府建議在地下停車場工程完工後種植綠籬植物，還給學生一個優質的學校環境。圖／基隆市政府提供
仁愛國小向學校與市政府建議在地下停車場工程完工後種植綠籬植物，還給學生一個優質的學校環境。圖／基隆市政府提供
建德國中學生透過調查訪談讓廠商調整菜色獲全國特優大獎。圖／基隆市政府提供
建德國中學生透過調查訪談讓廠商調整菜色獲全國特優大獎。圖／基隆市政府提供
建德國中學生透過調查訪談讓廠商調整菜色獲全國特優大獎。圖／基隆市政府提供
建德國中學生透過調查訪談讓廠商調整菜色獲全國特優大獎。圖／基隆市政府提供
建德國中學生透過調查訪談讓廠商調整菜色獲全國特優大獎。圖／基隆市政府提供
建德國中學生透過調查訪談讓廠商調整菜色獲全國特優大獎。圖／基隆市政府提供
仁愛國小向學校與市政府建議在地下停車場工程完工後種植綠籬植物，還給學生一個優質的學校環境。圖／基隆市政府提供
仁愛國小向學校與市政府建議在地下停車場工程完工後種植綠籬植物，還給學生一個優質的學校環境。圖／基隆市政府提供

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