央行升息教育部2.28億補貼學貸利息 近40萬學生可受惠

受近日央行升息影響學貸利率也調升，行政院長蘇貞昌日前表示，因升息而受衝擊的學貸貸款戶，將責成教育部研議補貼辦法。教育部今天表示，預計將投入新台幣2.28億元補貼學生就學貸款利息，預計至少有39.6萬名在學生受惠。

中央銀行於3月中旬宣布調升利率一碼，就學貸款年利率則從原本0.9%，調整後為1.15%。立委曾銘宗指出，申辦就學貸款者多為弱勢家庭學生，學貸利息約幾十億，盼學貸利息可凍漲或降至0.5%，蘇貞昌則回應，將責成教育部，考量如何補貼受升息衝擊的學貸戶。

教育部今天則表示，預計將投入2.28億元補貼學生就學貸款利息，所有辦理就學貸款的在學學生，不會因升息而增加利息負擔，預估目前至少有39.6萬名學生受惠。

教育部也說，目前93%的就學貸款學生，在學期間利息由教育部全額補貼，學生不用擔心升息影響；其餘7%就學貸款學生，原本則需要負擔半額或全額的利息，也將由教育部協助補貼因升息所增加的利息。因此，所有辦理就學貸款的學生都不會增加利息負擔。

另外，針對已經在還款的就學貸款畢業生，教育部也說明，如果因本次升息有還款困難，只要符合每月平均收入未達4萬元條件，原本可申請最長8年的緩繳本息，緩繳本息期間畢業生免負擔本金及利息，利息全部由教育部補貼，因此，同樣不因這次升息而增加利息負擔。

教育部曾於109年配合中華郵政一年期定期儲蓄存款機動利率調降，將就學貸款負擔利率由1.15%降至0.9％，今配合央行升息，如同調整回109年利率。

另根據台灣銀行還款試算，若一生就讀四年大學、貸款50萬，以年利率0.9%、還款時間10年計算，該生每月應還本息為4359元；若以升息後年利率1.15%、還款時間10年計，則該生每月應還本息增為4413元，每月約增加支出54元，一年約增加648元。