本土病例燒進校園 昨天全台增9縣市、27校停課

昨日本土確診數激增87例，根據教育部校安通報系統統計，截至3月31日下午3時，當日全台共計9個縣市、27所學校停課，其中以國小13所停課為最多。

教育部昨晚公布統計資訊，昨天全台各級學校新增27例確診，包括13例本土以及14例境外移入，本土新增13例則創下近一年來單日新增最高數目。

教育部今天再彙整相關資訊，據校安通報系統統計，統計至昨天下午3時止，當日已有桃園市、台北市、新北市、高雄市、基隆市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、台東縣計9縣市、27所園校採全校或部分班級停課。

受影響的園校包括幼兒園1所、國小13校、國中3校、高級中等和大專校院各5校，上述學校採全校或部分班級停課。