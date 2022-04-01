土庫國小女籃接連精彩逆轉勝 抱回全國大賽金盃

雲林土庫國小女籃隊體型條件雖差人一截，但幾番激戰，力克勁旅，還在關鍵的延長賽，最後0.1秒以1分逆轉勝，贏得滿場喝采，也為雲林抱回2022年全國小學籃球錦標賽金盃，球隊返鄉受到英雄式歡迎，再度擦亮土庫國小「女籃國手搖籃」的金字招牌。

兩天來，學校祝賀紅榜貼滿校門，喜氣洋洋，該球隊在全國籃賽中，一路力克強敵，還演出幾場精彩的逆轉，好不容易擠進冠亞軍賽，沒想到迎戰的對手，竟是來自雲林虎尾的立仁國小強隊，雲林兩強交手「網內互打」，令許多關心賽事的雲林人都不知該為哪一隊加油，只能喊出「雲林加油」，為兩隊打氣。

土庫國小籃球總教練施明谷說，土庫國小每位球員表現可圈可點，回顧幾場驚險賽事令人印象深刻，八強賽與台北南港國小交手，一開始就打得不理想，第2節結束落後17分之多，中場休息孩子都緊張到掉淚。

「關鍵時刻更要平常心以待」施明谷安撫並鼓勵大家不要放棄，拿出平時苦練精神和團隊默契就好。施教練的激勵像定海神針，第3節開始反攻，比數拉近，第4節士氣更旺，成功演出逆轉秀，最後倒贏12分，滿場掌聲不斷。

逆轉勝還不只這一場，四強賽爭冠軍門票，對上強手新北市永平國小，打完4節雙方平手，三度延長賽你來我往，在最後0.1秒上籃成功一分險勝，也奠定了冠軍基石，球員愈挫愈奮，一場又一場的精彩演出，拉高的整隊士氣，乘勝追擊，最後更以超過10分的比數，擊敗「姊妹隊」雲林的立仁國小。