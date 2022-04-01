獨/協志工商校產捐中正 教育部不補助 校友:好事多磨

創校半世紀的嘉義縣民雄鄉協志工商，2019年決定停招，9月走入歷史，原打算轉型社區大學，卡在用地變更法令未果，去年5月董事會議決議，將近20億元、6公頃校地校舍，無償捐贈國立中正大學，中正評估接收校產需花3億元整建，請示教育部希望補助，教育部回覆，不補助，由校務發展基金自行籌措。

中正大學請示教育部公文，經3個多月上周才回覆，中正主秘楊宇勛說，教育部不補助，要校方由校務發展基金自行籌措3億元，校方預定本月中旬召開校務會議討論，原則上接受協志校產，但因校務發展基金有發展推動優先順序，將與協志討論，希望按財務狀況分期整建校舍。

協志校產無償捐中正，雙方已簽捐贈意向書，協志校友會前理事長洪仁杰說，創辦人、董事長何明宗為了家鄉教育公益志業，無私奉獻，捐校產只保留部分土地，蓋校友會及退休教職員會館，捐中正是件美事，卻卡錢關，「真是好事多磨！」

協志工商位在民雄鄉中心，交通便利，協志工商校長王安順說，協志原計畫轉型社大，卻因用地變更導致無法如願，創辦人何明宗推動教育公益志業，無償捐贈近20億元校產給鄉內中正大學，壯大中正校務發展，協志校舍職業類別考照設備新穎。