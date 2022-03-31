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不斷更新／北市晚間再增3頁確診足跡 跨「5行政區」市場、全聯入列

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本土校園單日增13例創今年新高 染疫學生數累計1490人

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
教育部統計，今天本土染疫學生數較昨日增13例。圖／教育部提供
教育部統計，今天本土染疫學生數較昨日增13例。圖／教育部提供

國內新冠肺炎疫情持續延燒，今天本土個案再增加87人，教育部傍晚亦公布最新學生確診案例統計，學生族群新增13名本土以及14名境外移入個案，創下今年單日新高，各級學校染疫學生累計已達1490人。

教育部今天晚間公布3月31日新冠肺炎各級學校確診案例統計表，自去年4月20日統計至今天下午17時30分止，各級學校共計1490名學生染疫，其中其中897例為本土案例，593例則屬境外移入。

與昨日資料相比，本土學生確診再增加增13例，境外移入學生亦較昨日增加14例。

根據教育部統計資訊指出，以教育階段區分，大專校院確診學生達789例，相較昨日增加4例本土、14例境外移入；高中確診為187例，較昨日增加3例本土案例；國中確診為132例；小學確診則為249例，相較昨日增加5例本土案例；幼兒園則為133例，相較昨日增加1例本土案例。

教育部長潘文忠也於社群平台呼籲學生，有鑒於四天清明連假將到來，近日疫情多變，需要家長們共同提醒孩子落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離，也隨時關注指揮中心的最新規定，非必要避免安排前往人潮過多的地方。假期後若身體不適，應避免到校在家休息或盡速就醫，隨時注意自己身體的狀況。

教育部 新冠肺炎

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