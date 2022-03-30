快訊

多點爆發…樹林廠+6列第22條Omicron傳播鏈 卑南家庭+2化工廠+1

直播／本土確診56例多屬於散發個案 境外107例越南最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暖！他們捐年終讓書店封館 給弱勢童自己挑禮物

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯墊腳石書店今提早營業，封館讓弱勢學童採買兒童節禮物，而背後出資的是彰明電子及其員工。記者賴香珊／攝影
南投草屯墊腳石書店今提早營業，封館讓弱勢學童採買兒童節禮物，而背後出資的是彰明電子及其員工。記者賴香珊／攝影

兒童節將近，各地發放陸續發放兒童節禮物，南投草屯墊腳石書店今則提早營業，封館讓弱勢學童選購書本或文具禮品，而背後出資的是，在地經營27年的「彰明電子」及員工自發性捐年終集資，回饋地方小學，更鼓勵受助孩子認真向學。

原本上午10時才開店的墊腳石書店，這2天早上8時多就拉開鐵門營業，罕見出現包車團客，而載滿學童的遊覽車停靠後，就由彰明電子的員工帶著一大批小朋友進店，書店也為此封館，讓他們放心採買，孩子們甚至席地而坐讀起書來。

彰明電子員工李振宏說，去年公司營運穩健，年底員工都有拿到年終，拿到獎金後都自發性捐款，要回饋在地小學幫助弱勢學童，但金額不是很多，因此擇定草屯、炎峰2所小學，每班1名表現優異的弱勢孩子，鼓勵他們認真向學。

縣府教育處督學廖宜政說，彰明電子向來熱心公益，贊助地方活動，也會號召同仁助弱，像今年提供2校共74名受助學童，每人800元，除要求要買1本書籍外，剩下的就可以選購需要的文具，甚至想要但家長無法買給他們的禮品。

李振宏也提到，買東西不太可能金額完全剛好，為不造成員工壓力，公司表明總金額若超支就由公司吸收，也感謝店家願意提早營業並封館；另近日降雨，有同事就提供遊覽車載運學童，當地美滿洋行則贊助餐費買麥當勞給孩子們享用。

草屯國小校長陳文燦表示，非常感謝彰明電子結合在地商家在兒童節前夕做公益，過程更注重學童感受，由該公司員工當志工陪同每個孩子選購，還封館提供小朋友充足採買時間及空間，讓受助學童度過非常不一樣的兒童節。

南投草屯墊腳石書店今提早營業，封館讓弱勢學童採買兒童節禮物，而背後出資的是彰明電子及其員工。記者賴香珊／攝影
南投草屯墊腳石書店今提早營業，封館讓弱勢學童採買兒童節禮物，而背後出資的是彰明電子及其員工。記者賴香珊／攝影
南投草屯墊腳石書店封館讓受助學童放心採買，出資的彰明電子員工還當志工陪同選購。記者賴香珊／攝影
南投草屯墊腳石書店封館讓受助學童放心採買，出資的彰明電子員工還當志工陪同選購。記者賴香珊／攝影
南投草屯墊腳石書店封館讓受助學童放心採買，有些孩子甚至席地而坐閱讀挑選喜歡的書籍。記者賴香珊／攝影
南投草屯墊腳石書店封館讓受助學童放心採買，有些孩子甚至席地而坐閱讀挑選喜歡的書籍。記者賴香珊／攝影
南投草屯墊腳石書店今提早營業，封館讓弱勢學童採買兒童節禮物，而背後出資的是彰明電子及其員工。記者賴香珊／攝影
南投草屯墊腳石書店今提早營業，封館讓弱勢學童採買兒童節禮物，而背後出資的是彰明電子及其員工。記者賴香珊／攝影
受助的孩子們開心秀出自己選購的兒童節禮物。記者賴香珊／攝影
受助的孩子們開心秀出自己選購的兒童節禮物。記者賴香珊／攝影
南投草屯墊腳石書店封館讓受助學童放心採買，出資的彰明電子員工還當志工陪同選購。記者賴香珊／攝影
南投草屯墊腳石書店封館讓受助學童放心採買，出資的彰明電子員工還當志工陪同選購。記者賴香珊／攝影

兒童節 小學 遊覽車

延伸閱讀

礁溪鄉慶祝兒童節送好禮 幼童開心品嘗「叭噗」古早味

台南兒童節玩什麼？黃偉哲化身登機客「偽出國」

兒童節連假去哪裡溜小孩？ 台南這裡專為兒童推活動

兒童節想出門卻憂疫情 出版社推跟著圖畫書旅行

相關新聞

暖！他們捐年終讓書店封館 給弱勢童自己挑禮物

兒童節將近，各地發放陸續發放兒童節禮物，南投草屯墊腳石書店今則提早營業，封館讓弱勢學童選購書本或文具禮品，而背後出資的是...

南市SUPER教師勇於挑戰、散發熱情 注入正能量

台南市教師會今天選出今年度SUPER教師，共有南化國小許游雅、山上國小楊巽堯、崇明國中蔡育錚、後甲國中黃鈺心、新化高中蔡...

兒童節想出門卻憂疫情 出版社推跟著圖畫書旅行

兒童節即將到來，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓許多父母擔心，信誼基金會和上誼文化推動「跟著圖畫書去旅行...

矽品攜手逢甲大學前進偏鄉 綠能科普實驗教育點亮國小

為了讓孩子們體認到珍愛地球已倒數計時，刻不容緩，矽品攜手逢甲大學綠能科技暨生技產業發展研究中心，藉體驗綠能科普實驗教學方...

第6屆法蘭瓷想像計畫前進偏鄉 上課也能很好玩

一堂英文課，有機器人相伴左右，是否讓上課更趣味？第6屆法蘭瓷想像計畫，邀請大專院校學生發揮創意，將藝術、機器人等元素融入...

立委促凍漲學貸利息 蘇允研擬補貼

為抑制通貨膨脹，央行宣布升息，卻也讓就學貸款利率由原百分之零點九提高為百分之一點一五。國民黨立委曾銘宗昨在立院要求凍漲就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。