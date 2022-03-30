聽新聞
test
0:00 / 0:00
暖！他們捐年終讓書店封館 給弱勢童自己挑禮物
兒童節將近，各地發放陸續發放兒童節禮物，南投草屯墊腳石書店今則提早營業，封館讓弱勢學童選購書本或文具禮品，而背後出資的是，在地經營27年的「彰明電子」及員工自發性捐年終集資，回饋地方小學，更鼓勵受助孩子認真向學。
原本上午10時才開店的墊腳石書店，這2天早上8時多就拉開鐵門營業，罕見出現包車團客，而載滿學童的遊覽車停靠後，就由彰明電子的員工帶著一大批小朋友進店，書店也為此封館，讓他們放心採買，孩子們甚至席地而坐讀起書來。
彰明電子員工李振宏說，去年公司營運穩健，年底員工都有拿到年終，拿到獎金後都自發性捐款，要回饋在地小學幫助弱勢學童，但金額不是很多，因此擇定草屯、炎峰2所小學，每班1名表現優異的弱勢孩子，鼓勵他們認真向學。
縣府教育處督學廖宜政說，彰明電子向來熱心公益，贊助地方活動，也會號召同仁助弱，像今年提供2校共74名受助學童，每人800元，除要求要買1本書籍外，剩下的就可以選購需要的文具，甚至想要但家長無法買給他們的禮品。
李振宏也提到，買東西不太可能金額完全剛好，為不造成員工壓力，公司表明總金額若超支就由公司吸收，也感謝店家願意提早營業並封館；另近日降雨，有同事就提供遊覽車載運學童，當地美滿洋行則贊助餐費買麥當勞給孩子們享用。
草屯國小校長陳文燦表示，非常感謝彰明電子結合在地商家在兒童節前夕做公益，過程更注重學童感受，由該公司員工當志工陪同每個孩子選購，還封館提供小朋友充足採買時間及空間，讓受助學童度過非常不一樣的兒童節。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言