暖！他們捐年終讓書店封館 給弱勢童自己挑禮物

兒童節將近，各地發放陸續發放兒童節禮物，南投草屯墊腳石書店今則提早營業，封館讓弱勢學童選購書本或文具禮品，而背後出資的是，在地經營27年的「彰明電子」及員工自發性捐年終集資，回饋地方小學，更鼓勵受助孩子認真向學。

原本上午10時才開店的墊腳石書店，這2天早上8時多就拉開鐵門營業，罕見出現包車團客，而載滿學童的遊覽車停靠後，就由彰明電子的員工帶著一大批小朋友進店，書店也為此封館，讓他們放心採買，孩子們甚至席地而坐讀起書來。

彰明電子員工李振宏說，去年公司營運穩健，年底員工都有拿到年終，拿到獎金後都自發性捐款，要回饋在地小學幫助弱勢學童，但金額不是很多，因此擇定草屯、炎峰2所小學，每班1名表現優異的弱勢孩子，鼓勵他們認真向學。

縣府教育處督學廖宜政說，彰明電子向來熱心公益，贊助地方活動，也會號召同仁助弱，像今年提供2校共74名受助學童，每人800元，除要求要買1本書籍外，剩下的就可以選購需要的文具，甚至想要但家長無法買給他們的禮品。

李振宏也提到，買東西不太可能金額完全剛好，為不造成員工壓力，公司表明總金額若超支就由公司吸收，也感謝店家願意提早營業並封館；另近日降雨，有同事就提供遊覽車載運學童，當地美滿洋行則贊助餐費買麥當勞給孩子們享用。