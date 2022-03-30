基隆及台北校園接連淪陷... 侯友宜曝新北校園最新狀況

疫情延燒至校園，台北及基隆有多所學校都爆確診並停課，新北市長侯友宜表示，新北目前並沒有停課的學校，但一定會嚴格落實校園防疫，禁止沒打滿兩劑疫苗的人進入校園，畢竟許多孩童都還沒打疫苗。另外他還呼籲，校內孩童必須戴好口罩，校內成人還沒打第三劑的請趕快去打。

本土疫情持續延燒，台北及基隆都有多所學校都有確診案例，並緊急宣布停課，各界關心新北校園是否也有相關情況，侯友宜今上午視察全市第一座獲認證標章的性別友善廁所，並於活動後接受聯訪回應。

侯友宜說明，新北轄內目前並沒有停課的學校，學校的防疫絕對是要嚴格落實，從幾個面向來看，學校內的活動還是要求學生把口罩戴著；要進到校園內的人一定要打兩劑，這是一個規定。

另外，侯友宜也呼籲，校內教師及工作人員，還沒打第三劑的請趕快去接種。現在校園持續管制中，並沒有開放，這些都是把校園當成最重要保護的地方，因為很多孩子都還沒有打疫苗，因此更要謹慎來守護孩子的安全。