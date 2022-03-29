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新北辭修高中繁星共摘35星

聯合報 / 教育事業部
繁星放榜，辭修高中成績豐碩，校長張凱智（前排左一）與老師祝賀上榜學生。圖／辭修高中提供
繁星放榜，辭修高中成績豐碩，校長張凱智（前排左一）與老師祝賀上榜學生。圖／辭修高中提供

繁星入學放榜，新北辭修高中摘下35顆星星，其中15位錄取台大、政大、清大、陽明交通、師大、成大、中央、中興、東華等頂尖大學，閃耀三鶯！ 

這次錄取台大物理系的賴伯熏、政大歐洲語文學系的曾柏翔、清大資工系的蘇勤、陽明交大生醫工程學系的張峻齊，都是辭修直升班的學生。他們不僅是108課綱的首屆畢業生，去年還因疫情歷經停課、線上教學的變動，還好有同班六年的同學相伴，大家主動組讀書群組，即使停課了，仍每日回報讀書狀況、互相砥礪，即便疫情停課也能持續前進不怠惰。

考上清大醫科的陳泓宇，高中才回台就學，他說「我不後悔來辭修」，因為有師長循序漸進的教學、包羅萬象的課外知識，還有同學陪伴，都是助他考上頂大的助力。

辭修高中校長張凱智表示，辭修是住宿型的學校，因著規律住校生活，有助培養良好的學習及生活習慣。近年在地就學比例逐漸提升，有超過半數三鶯區學生錄取頂尖國立大學，好成績是校方強調全人教育，鼓勵多元發展，加上親師共同努力、陪伴的成果。

清大 停課 台大

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