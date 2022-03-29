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南市社區師傅一對一傳授 協助失落生回歸校園學習
台南市教育局為讓高關懷學生，回歸校園學習，推社區師傅計畫，讓學生到個別化職場體驗，以一對一傳授，引導學生找到興趣、優勢及價值，普受學校好評。今天舉辦座談會，邀請友善店家分享，期許為青少年輔導激盪更多創意。
座談會上，大力協助這項計畫的ORO咖啡館說，看到學生很認真學習，認為這項計畫很有意義，願意繼續支持。米軒壽司店長陳璽任說，發現孩子在料理檯易獲得成就感，不但樂在學習，更可製作美味壽司，有助於為未來職業進行探索準備。大台南指甲彩繪美容職業工會理事邱文彥去年才剛加入計畫，已經協助2名中輟生完成美甲課程，並在國中畢業後考取丙級證照。
學生輔導諮商中心表示，每年透過社區師傅協助達成正向改變案例不在少數，這些孩子的些微進步，是透過學校、社區中每個人的協力合作，就如同非洲諺語所說: 「養育一名孩子需舉全村之力」，將持續
連結跨網絡及社區資源，多一點適性化的陪伴與支持，讓更多孩子看見力量與希望。
南市重視中輟生的復學輔導，108學年度總復學率6都第1，108及109學年度連續2年獲得「績優縣市」的殊榮。南市對中輟生的復學輔導策略不僅為找回中輟生，更希望創造每個孩子的無限可能，透過各種管道積極輔導和協助曾經失落的學生，讓他們找回信心、引發成就感及翻轉自己的人生。
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