快訊

疫情多點爆發「是警訊」為何不升級？陳時中這樣說

威爾史密斯打人 妮可基嫚嚇到「下巴掉下來」實情曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市社區師傅一對一傳授 協助失落生回歸校園學習

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局透過社區師傅引領學生找到興趣，建立自信，今天邀請友善店家舉辦座談會，分享輔導經驗。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局透過社區師傅引領學生找到興趣，建立自信，今天邀請友善店家舉辦座談會，分享輔導經驗。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局為讓高關懷學生，回歸校園學習，推社區師傅計畫，讓學生到個別化職場體驗，以一對一傳授，引導學生找到興趣、優勢及價值，普受學校好評。今天舉辦座談會，邀請友善店家分享，期許為青少年輔導激盪更多創意。

座談會上，大力協助這項計畫的ORO咖啡館說，看到學生很認真學習，認為這項計畫很有意義，願意繼續支持。米軒壽司店長陳璽任說，發現孩子在料理檯易獲得成就感，不但樂在學習，更可製作美味壽司，有助於為未來職業進行探索準備。大台南指甲彩繪美容職業工會理事邱文彥去年才剛加入計畫，已經協助2名中輟生完成美甲課程，並在國中畢業後考取丙級證照。

學生輔導諮商中心表示，每年透過社區師傅協助達成正向改變案例不在少數，這些孩子的些微進步，是透過學校、社區中每個人的協力合作，就如同非洲諺語所說: 「養育一名孩子需舉全村之力」，將持續

連結跨網絡及社區資源，多一點適性化的陪伴與支持，讓更多孩子看見力量與希望。

南市重視中輟生的復學輔導，108學年度總復學率6都第1，108及109學年度連續2年獲得「績優縣市」的殊榮。南市對中輟生的復學輔導策略不僅為找回中輟生，更希望創造每個孩子的無限可能，透過各種管道積極輔導和協助曾經失落的學生，讓他們找回信心、引發成就感及翻轉自己的人生。

壽司 台南 咖啡館

延伸閱讀

南迴火車噪音影響社區 劉櫂豪求台鐵儘速改善

公布中和社區「詳細地址」 陳時中：比較容易知道關係

中和某社區大樓增7確診 不排除地域關係、通風管線傳染

農業為國本 南市農民節表揚128名傑出農民、農事單位

相關新聞

教授試用期／初聘制成變相壓榨？ 聘教授看運氣 更助長「近親繁殖」

目前教師法有設計「初聘」制度，部分大學規定新聘專任教師初聘第一年為試用期，試用期滿經各級教師評審委員會決議通過得予續聘，避免教師一聘進來就擺爛，但這規定卻不斷地被批評是「壓榨教師」，導致許多學校放棄初聘制度。基本上教師只要不犯嚴重錯誤，就能延續工作權，聘教師變成「看運氣」，無形中也助長「近親繁殖」。

南市社區師傅一對一傳授 協助失落生回歸校園學習

台南市教育局為讓高關懷學生，回歸校園學習，推社區師傅計畫，讓學生到個別化職場體驗，以一對一傳授，引導學生找到興趣、優勢及...

學貸利率是否凍漲或調降 蘇貞昌：責成教育部考量

國民黨立委曾銘宗今天表示，受央行升息影響，學貸利率也將調升，盼凍漲或調降。行政院長蘇貞昌表示，因升息而受衝擊的學貸貸款戶...

腦麻生甄試用餐「不能家長陪同」 作家嘆驚世奇觀

上周六（26日）是111學年度身心障礙學生升學大專院校甄試，升大學和四技二專身心障礙學生報名腦性麻痺組的都在國北教大考試...

教授試用期／大學新進教師 4年評鑑沒過就掰掰？校內有雜音

為消除教師績效評量的教學、 研究與服務三者隔閡，政治大學考慮廢除現行教學、研究、服務三類型區分，由教師在一定範圍內自訂評量項目比例，比例最低為20%，最高為50%，建立新進教師類試用期退場機制，新進教師到任兩年後，要接受評鑑。評鑑不過，兩年內還有機會再評鑑。四年都沒過，就不續聘，以避免不適合的教師接受長期聘任。校方表示，校內許多老師仍有不同意見，目前相關辦法仍未定案。

與世界青年當朋友 國際教育交流路線首選台南

台南市教育局國際教育中心首創全國發展「國際教育交流路線」，將赤崁樓等古蹟街區進行連結，吸引各縣市國際教育中心代表昨今兩天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。