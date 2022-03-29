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小泳士登場展英姿、爭榮譽 康橋新竹校區水運會熱鬧登場

聯合新聞網 / 張筱文

3/26-3/27兩天於康橋國際學校新竹校區迎來年度水上運動會，賽事包括個人賽、團體接力賽，還有鼓勵初學者的浮板打水競賽項目，參賽對象為三至九年級的學生，以學年競賽方式進行計時決賽，兩天賽程總計約850名學子共襄盛舉，賽事過程緊張刺激。

圖說-康橋國際學校新竹校區水運會，選手泳往直前爭榮譽。 圖／康橋 提供
圖說-康橋國際學校新竹校區水運會，選手泳往直前爭榮譽。 圖／康橋 提供

康橋新竹校區於107學年度啟用新教學大樓與綜合大樓，綜合大樓內設有全年恆溫的溫水游泳池。在校區內，除了每年的冬季陸上運動會外，春天時還會舉行水上運動會，透過各項泳式競賽，展現游泳教學成果，每年吸引許多孩子報名參加，競賽過程中，不只激發參賽選手的榮譽感，更培養團隊合作的默契。

素以雙語教學聞名的康橋國際學校，重視五育均衡發展，課程設計適性且活化，在諸多特色課程中，屬於校本課程的游泳課程，不僅獨立於體育課之外，受重視程度更是不亞於其他學科。

康橋的游泳教學課程規劃完整，除了訂定各年級的學期目標、實施分組教學，還有水中自救教學、開放性水域教學課程等，培養學生的長泳技能，也強化自救能力，充分奠定學生各項水上運動的基礎。

圖說-康橋國際學校新竹校區水運會，鼓勵初學者的浮板打水項目。 圖／康橋 提供
圖說-康橋國際學校新竹校區水運會，鼓勵初學者的浮板打水項目。 圖／康橋 提供

康橋運用五色泳帽與十六個等級，建立完善的游泳分級與認證制度，鼓勵孩子突破極限挑戰自我。新竹校區校長楊美伶表示，學校重視孩子的適性發展，透過帽色分級掌握孩子學習狀況，同時設計升級認證制度，提高學習動機並達到成效，此外，游泳老師更扮演陪伴角色，在關鍵時刻引導孩子突破成長。

值得一提的是，在今年新竹市中小學游泳錦標賽中，康橋國際學校新竹校區選手表現優異，摘下21金14銀19銅的好成績。

圖說-康橋國際學校新竹校區水上運動會開幕典禮，運動員代表上場宣誓。 圖／康橋 提供
圖說-康橋國際學校新竹校區水上運動會開幕典禮，運動員代表上場宣誓。 圖／康橋 提供

「加油、加油！」游泳池邊傳來激昂的打氣歡呼聲，各年段選手奮力泳往直前，努力爭取個人及團隊的榮譽。而無論教或學的展現，從孩子熱烈的投入程度，可見康橋游泳課程的落實成效卓著。

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