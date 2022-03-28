泰山高中VR消防演習 學生讚實用易學

新北市泰山高中昨天火災演習，但演習不是由消防隊或教官示範，而是讓學生戴上VR頭盔，透過台師大教授洪榮昭團隊研發的防災系統，以VR控制器模擬拿起消防水帶滅火。

泰山高中校長孔令文指出，傳統防災演習不但得群聚，且只有1至2位學生能實際操作，但是透過「火災應變虛擬實境訓練與評測系統」，學生可先在「分項訓練」中學會使用滅火器、消防水帶及逃生方式，系統會確認受試者步驟正確、動作到位後才進入下一關。接著在「情境模擬」模式中，系統會組合情境題，考驗學生的臨場應變，「VR演習真的是安全、確實又環保」。

台師大工業教育學系教授洪榮昭表示，現在的學生是遊戲世代，對VR很有興趣，因此他帶領學生研發不同虛擬實境的學習系統，「火災應變虛擬實境訓練與評測系統」是其中之一，另一個「汽車美容洗車－車身外部」學習系統，已於三年前引進泰山高工。

汽車科主任林昌臻表示，相關課程老師會先教洗車工序、方法，再安排學生使用VR，確認熟悉洗車SOP後，才讓學生用實車練習，「除了汽修科使用，也用於國中生VR職業試探，評估未來是否要讀相關科系」。