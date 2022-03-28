快訊

「盼裁定林秉樞強制就醫」 林父發聲明向高嘉瑜道歉

第三劑新冠疫苗接種率不到50% 郭台銘說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰山高中VR消防演習 學生讚實用易學

聯合報 / 教育事業部
新北泰山高中學生陳禹劭試著排列報警的順序。圖／教育事業部提供
新北泰山高中學生陳禹劭試著排列報警的順序。圖／教育事業部提供

新北市泰山高中昨天火災演習，但演習不是由消防隊或教官示範，而是讓學生戴上VR頭盔，透過台師大教授洪榮昭團隊研發的防災系統，以VR控制器模擬拿起消防水帶滅火。

泰山高中校長孔令文指出，傳統防災演習不但得群聚，且只有1至2位學生能實際操作，但是透過「火災應變虛擬實境訓練與評測系統」，學生可先在「分項訓練」中學會使用滅火器、消防水帶及逃生方式，系統會確認受試者步驟正確、動作到位後才進入下一關。接著在「情境模擬」模式中，系統會組合情境題，考驗學生的臨場應變，「VR演習真的是安全、確實又環保」。

台師大工業教育學系教授洪榮昭表示，現在的學生是遊戲世代，對VR很有興趣，因此他帶領學生研發不同虛擬實境的學習系統，「火災應變虛擬實境訓練與評測系統」是其中之一，另一個「汽車美容洗車－車身外部」學習系統，已於三年前引進泰山高工。

汽車科主任林昌臻表示，相關課程老師會先教洗車工序、方法，再安排學生使用VR，確認熟悉洗車SOP後，才讓學生用實車練習，「除了汽修科使用，也用於國中生VR職業試探，評估未來是否要讀相關科系」。

電機三甲學生程家豐說，很喜歡VR遊戲中的逃生知識，「我本來以為打119報火警要先報名字，說明在哪遇到火警，沒想到是要從地、時、人講起」。另一名學生楊捷舜說，傳統演習很熱、很累又不能實作，VR方便且能實際操作。學生陳柏宇表示，VR中所學能記得更牢、更久。

泰山高中校長孔令文（左）教學生程家豐如何使用手中的VR控制器。圖／教育事業部提供
泰山高中校長孔令文（左）教學生程家豐如何使用手中的VR控制器。圖／教育事業部提供
台師大團隊隊員教泰山高中學生楊捷舜（右）使用滅火器。圖／教育事業部提供
台師大團隊隊員教泰山高中學生楊捷舜（右）使用滅火器。圖／教育事業部提供
新北市泰山高中學生使用台師大洪榮昭教授團隊研發的防災系統來練習火災逃生。圖／教育事業部提供
新北市泰山高中學生使用台師大洪榮昭教授團隊研發的防災系統來練習火災逃生。圖／教育事業部提供

演習 火災

延伸閱讀

陳為民習慣「眼前一片白茫茫」 眼睛有狀況險釀火災

新北攜手民間企業、7所大專院校 成立基地扎根AI教育

南投小學深夜傳火警嚇壞居民 竟是螞蟻惹禍

俄烏戰事啟發 邱國正：民安演習納入不明導彈攻擊

相關新聞

泰山高中VR消防演習 學生讚實用易學

新北市泰山高中昨天火災演習，但演習不是由消防隊或教官示範，而是讓學生戴上VR頭盔，透過台師大教授洪榮昭團隊研發的防災系統...

新北攜手民間企業、7所大專院校 成立基地扎根AI教育

隨著AI人工智慧應用蓬勃發展，扎根AI教育也成為地方政府推動方向。新北教育局與民間企業、學校等資源合作，在泰山高中建立A...

雙語夢魘／英文學文言文「轉譯」好幾層 學生聽嘸、老師頭痛

蔡英文總統推動2030年雙語國家政策，教育部鼓勵大學教師英語授課，不少學校新聘教師條件多了英語授課，部分學校中文、台灣史系所請來外國教授。學者指出，根據研究與實證，非英語國家強用英語教課，學生能吸收到的內容會變少，甚至只有一般授課的四分之一。 成功大學中文系教授蘇偉貞指出，近年各校希望教授用英語授課是普遍現象，新聘員額也要考量這，讓不少中文系教授感嘆，如此有如讓學生在台灣學漢學。 蘇偉貞說，在台灣學中文系，理當以原典、用華語上課最能深入核心。鼓勵用英語授課，等於是繞一大圈，讓老師把好端端的原典，硬是翻譯成英文講解、再經學生最後翻譯成華文與漢字，大費周章又效果不彰，學生對此都很不認同。

雙語夢魘／從小學雙語更聰明？ 學者憂兩頭空、台灣失語言主體無文學

政府2030年雙語國家政策喊得震天價響，各界出現反對聲浪。台灣語文學會展開反對連署，至今已上千位以各級教師為主者響應；台大人文社會高等研究院3月26日舉行相關論壇，反對者憂心，這個政策將導致台灣失去主體，形同再次被殖民，等於自殺。

探究與實作／也有學校超前部署 學生不再紙上談兵

高中自然科探究與實作是新課綱重頭戲，卻有不少學校沒按課程計畫走。但也有學校早在新課綱上路前就超前部署，不僅召集自然科教師...

探究實作課多校沒照計畫教學 被拿來補他科進度、看繁星落點

新課綱新設的高中自然科探究與實作，是素養教學指標之一，但是不少學校未依課程計畫書授課，甚至被拿來補上其他自然科進度，還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。