領角鴞寶寶迷失美濃校園 師生、鳥會、動保處助返家

高雄市美濃區一所國小師生昨天上午發現一隻二級保育類領角鴞幼鳥掉在樹下，因幼鳥眼睛又大又圓，師生覺得很可愛，經詢問高雄市野鳥學會，通知高雄市農業局動保處派員到場，確認幼鳥未受傷後放回巢穴附近的樹上，由親鳥領回照顧。

正值繁殖季，山區校園中常可見猛禽類幼鳥現身，美濃區一所國小師生昨天上午在校園中發現一隻領角鴞幼鳥在樹下徘徊，疑似從樹上掉落，黃姓居民表示，這隻幼鳥見到有人對牠伸手就會吐舌發出嗒嗒聲並鼓起小翅膀示警，只是幼鳥長得太可愛，眼睛又大又圓，像極羊毛氈娃娃，根本嚇不了人，讓保全都想帶回家照顧，還有人打算帶到山上野放。

國小師生詢問高雄市野鳥學會後，通知動保處人員到場處理，動保人員手一伸，這隻幼鳥就乖乖爬到動保人員手上，經查看幼鳥身體狀況確定沒有受傷，最後決定原放回樹上安全的高處，待親鳥回來再由親鳥協助回巢。

高雄野鳥學會總幹事林昆海表示，民眾常發現的幼鳥一般分為兩種情況，一種是即將離巢的幼鳥，因為巢位太小，不小心被擠出掉落巢位，身體未受傷，通常只要放回巢穴附近，鳥媽媽回來就會餵食；另一種則是翅膀還未長好，從巢穴落下，這類幼鳥受傷機率較高，這時須請動保單位或野鳥救傷志工協助照護。

林昆海表示，民眾發現幼鳥時，須先判斷幼鳥狀態，確認有無受傷、附近有無親鳥等，沒有受傷且在巢位附近的話盡快放回原位，讓親鳥照顧；受傷或找不到巢位（親鳥）的個體則第一時間撥打1999專線聯繫動保處或是加入「台灣野生鳥類緊急救助平台」臉書社團，提供照片、影片說明幼鳥狀況等，千萬不要直接帶離原地，因無論人類怎麼照顧都不會比親鳥會照顧，也擔心帶離原棲息地，造成後續幼鳥適應困難。