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大學教授辦高中營隊 教育部令需迴避二階甄選試務

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
教育部要求，若大學端舉辦過相關營隊，該批教授將不應參加今年二階甄選試務。示意圖，聯合報系資料照
教育部要求，若大學端舉辦過相關營隊，該批教授將不應參加今年二階甄選試務。示意圖，聯合報系資料照

日前大學涉及將學習歷程檔案以商品形式販售，教育部憂影響招生倫理，要求大學檢討並懲處。近日，教育部再發文給大學，若辦理營隊或相關活動，應避免過度連結招生和學習歷程檔案，且要求教授應落實迴避原則，後續不得參加二階甄試書面審查和面試工作。

據了解，近日各大學收到相關通知，教育部要求若大學端教授受高中邀請，到校協助學生進行模擬面試或提供備審資料意見，該批教授將無法於第一階段放榜後參加系上甄選事務。

教育部對此回應，已多次通函大學，辦理營隊或相關活動應強調以興趣探索及了解學群學系特色為主，避免過度連結招生選才或學習歷程檔案等，且應以非營利、鼓勵參與方式進行。同時要求擔當年度試務或甄選委員的大學教師，也須落實迴避原則維護招生倫理，避免外界不當解讀。

教育部曾表示，有鑒於大學自主，教育部不會明定什麼活動大學不得舉辦或教授不得參加。

但教育部重申大原則，若大學辦理相關營隊或活動時，明示或暗示高中同學「付費」參加該營隊或活動，就可以拿到「參與證明」當作學習歷程檔案，或學會如何製作大學喜歡的備審資料，將來在參加個人申請準備或放入備審資料時，會有利於獲得大學青睞，不僅會造成大學自己審查自己所核發指導的資料，更會衍生招生倫理問題，

教育部說明，若違背「三重二不：備審資料應重視校內活動」的原則，反而變相吸引學生參加校外營隊或活動，恐讓備審資料淪為比資源、蒐集證書的軍備競賽。

教育部 倫理 面試 營隊 大學教授

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