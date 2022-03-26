影／新北舉行高中教育博覽會 展現各校辦學特色

新北市2022高級中等學校教育博覽會今在新北市民廣場登場。博覽會由新北市高中職、五專、勞動部等80個學校及合作單位，擺設90個攤位，邀請英、美、澳、加、日等5國代表展現國際特色，還有8大跨域課程、新北特色專區及適性體驗活動等，讓學生尋得自己有興趣的學習方向。新北市長侯友宜表示，期待透過博覽會讓學生與國際接軌，更有競爭力。

博覽會展現新北市高中職辦學特色、招生科別、入學方式、國際雙聯學制與未來展望資訊。並推出8所學校結合108課綱的跨域專業課程，還有全國超過450間合作產業建教合作專區及全國唯一的新北技職國手奪金青年團專區。

博覽會的重點括國際外語專區，邀請英國文化協會、澳大利亞昆士蘭州投資暨貿易辦事處、日本電子專門學校、東京外語專門學校、美國箴言高中、加拿大駐台北貿易辦事處等5個國際單位及學校參加，培育具競爭力世界人才。

現場也有大觀國中設計的「適者生存」適性輔導體驗攤位，設計趣味互動關卡，協助學生以多元智能分類進行闖關、適性選擇未來學校。還有珠寶金工體驗、北大高中結合在地特色推出茶道與藍染體驗。在特色活動及多元展能舞台上，演出高達20場如儀隊、街舞、舞龍舞獅等表演。

侯友宜表示，新北市有65所公私立高中，約3萬名同學，最近幾年新北市推動在地就學，人數從5成到7成，將持續透過在地就學大聯盟、頂尖產業特色班群、雙聯學制及數位自主學習等培育政策，朝在地就學率8成邁進。