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時間壓力生急智 「瓊樓玉宇」座燈奪陶藝盃金獎

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
二林工商學生吳旻叡（右）製作「瓊樓玉宇」座燈、鐘清宏製作麒麟閣筆座，獲得桃藝盃金獎和優選獎。記者簡慧珍／攝影
二林工商學生吳旻叡（右）製作「瓊樓玉宇」座燈、鐘清宏製作麒麟閣筆座，獲得桃藝盃金獎和優選獎。記者簡慧珍／攝影

距離第一屆桃藝盃木藝設計競賽的收件截止日不到兩周，國立二林工商學生吳旻叡等3名學生才知道有這項比賽，在極短時間內發想和完成製作，吳旻叡做出鏤刻窗花的座燈、鄭登峰設計幾何耶誕樹和鐘清宏的麒麟閣筆座，分獲金獎、銅獎和優選，亮麗成績驗證平日扎實練習。

吳旻叡今天表示，指導老師楊孟峰、陳坤村告知可以報名第一屆桃藝盃試測實力，不過就快截止收件，時間很緊迫，他和同學鄭登峰、鐘清宏抱著姑且一試，在求學生涯累積競賽經驗的想法，報名截止前3天先上網報名，再依規定趕在報名截止日之後的10天內繳交競賽作品。

吳旻叡從發想到完成作品大概5天，每天下課留在學校工廠，那時1月很早天黑，走出工廠已經滿天星斗。他說，本來想設計吊燈，老師楊孟峰建議改做座燈，於是他寫電腦程式使用自動化設備鏤刻四面古典窗花，光是機器加工還不夠，必須手工切割和磨平花紋切口。鄭登峰裁切木條疊合構成耶誕樹形狀，LED彩色小燈沿著邊框閃亮，既具象也抽象。

鐘清宏用一天畫設計圖、兩天製作麒麟閣筆座，「今天是虎年，結合虎的形象和麒麟祥獸意象比較討喜。」鐘清宏用3種不同木材，利用木紋在不同表面和部位表現獸紋，其中兩個筆座插孔就是牙孔，插上筆好像露出利牙，牙孔中間有一活動抽屜，打開時像麒麟張口，整體設計頗富巧思。

校長劉玲慧表示，可以用競賽鍛練學生來激發靈感、累積實力，從實作過程中找到目標、具體創作時間點，最後產生成品，呼應108課綱精神達到訓練學生會思考、會手做、會表達，學校希望透過專業課程指導，幫助學生從思考、手做、表達的三個面向，透過技術呈現作品以表達理念。

108課綱

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