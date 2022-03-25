桃園新建公共化幼兒園 鄭文燦：111學年度估增設116班

桃園升格後，人口成長快速，出生率為六都之首。為照顧年輕家庭需求，市府向教育部爭取專案預算補助，擴大公共化幼兒園布建計畫，今天在八德區茄苳國小舉行「新建公共化幼兒園及市民活動中心工程」開工動土典禮。教育局表示，在學校設置市民活動中心，不僅讓社區民眾有集會活動及運動休閒的空間，更能活絡社區與學校互動關係，促進社區化教育功能。

茄苳國小未來新建大樓，包含公共化幼兒園及市民活動中心2部分，規畫為1棟3層樓的共構建築，總預算約7571萬元，總樓地板面積約1921平方公尺，其中1、2樓幼兒園有6間教室、行政辦公室、健康中心、廚房，規畫自112學年度起招收166名幼兒；三樓市民活動中心和幼兒園區隔管制， 設有獨立梯廳、戶外大樓梯、辦公會議室、廚房及禮堂等空間，總計約200坪。

桃園市長鄭文燦表示，桃園除了率先全國實施生育補助、育兒津貼及年輕家庭福利政策外，亦積極擴大布建公共化幼兒園，104至111學年度已增設109個公共幼兒園，共443班1萬2284人，增加就讀名額超越升格前核定招收人數1萬1661人，111學年度全市預計增設116班提供3001個名額，將公共化幼兒園據點比率提升至43.04%，布建率達全國之冠。