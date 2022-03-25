聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園新建公共化幼兒園 鄭文燦：111學年度估增設116班
桃園升格後，人口成長快速，出生率為六都之首。為照顧年輕家庭需求，市府向教育部爭取專案預算補助，擴大公共化幼兒園布建計畫，今天在八德區茄苳國小舉行「新建公共化幼兒園及市民活動中心工程」開工動土典禮。教育局表示，在學校設置市民活動中心，不僅讓社區民眾有集會活動及運動休閒的空間，更能活絡社區與學校互動關係，促進社區化教育功能。
茄苳國小未來新建大樓，包含公共化幼兒園及市民活動中心2部分，規畫為1棟3層樓的共構建築，總預算約7571萬元，總樓地板面積約1921平方公尺，其中1、2樓幼兒園有6間教室、行政辦公室、健康中心、廚房，規畫自112學年度起招收166名幼兒；三樓市民活動中心和幼兒園區隔管制， 設有獨立梯廳、戶外大樓梯、辦公會議室、廚房及禮堂等空間，總計約200坪。
桃園市長鄭文燦表示，桃園除了率先全國實施生育補助、育兒津貼及年輕家庭福利政策外，亦積極擴大布建公共化幼兒園，104至111學年度已增設109個公共幼兒園，共443班1萬2284人，增加就讀名額超越升格前核定招收人數1萬1661人，111學年度全市預計增設116班提供3001個名額，將公共化幼兒園據點比率提升至43.04%，布建率達全國之冠。
鄭文燦也說，配合中央調高育兒津貼及就學補助政策，自今年8月起，育兒津貼將增加至每月5000元以上，幼兒園就學補助也增加，每月家長繳交費用，公立幼兒園最高不超過1000元、非營利幼兒園不超過2000元、準公共幼兒園不超過3000元，並按胎次及家庭收入增加補助額度，減少年輕家庭負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言