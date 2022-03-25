竹市香山高中生組行動小隊檢視通學路 市府改善助好行

新竹市香山高中學生近來自發組成「香信履行家」行動小隊，發現通學路線有安全隱憂，透過實際查訪，提出改善人行道、號誌標線等主張盼參與市政規畫討論，市府獲悉後迅速正面回應，陸續畫設紅線、調整號誌連貫等，也將於3月底前完成地下人行道入口處鋪面改善，讓學生行的安全。

香山高中學生行動小隊有楊淳鈞、姚宣辰、力怡君、楊帛蓁、劉昕柔、陳玟婷、吳冠柏、彭泓昇、彭奕勳、曾志雄、陳彥菱、楊妤婕等人，實地觀察香山高中來往三姓橋車站的通學路線，發現有5大狀況需要改善。

包括台1線元培街口香中標誌未明，號誌不連貫；元培街地下人行道路面不平整；每日通學必經的三姓橋火車站，站前空地尚有腹地但雜草叢生致人行道難於行走；人行道空間狹窄；校門外側路邊隨意停車。

行動小隊成員也透過問卷調查，訪談在地耆老、辦理香中馨學論壇及函文市府等方式，進一步提出相對應的解決策略，希望向市府申請新增香山高中指示牌面及調整元培街口號誌連續時制；向工務處反映地下人行道入口處鋪面狀況；請里長定期聯繫環保局清除雜草；向議員和市府建議未來可從三姓橋火車站前空地增建一條延伸至香中的通學步道；請學校向市府交通處申請畫設禁止臨停紅線與家長接送臨停標誌。

校方支持學生自發的公民行動，市府獲悉後也迅速正向回應，市府今天指出，交通處在台1線元培街口已掛設香山高中指示牌面、於校門外設置家長臨停接送區的牌面、畫設紅線、調整號誌連貫、更新臨停時段等交通安全改善措施；工務處將於3月底前完成地下人行道入口處鋪面改善；環保局也已清除雜草；行動小隊同學們更親自動手貼上反光警示。

香山高中校長洪碧霜表示，對於香山高中的學生們來說，元培街是每天必經的道路，卻發現通學途中有許多安全的隱憂，他們主動蒐集問題、進行問卷調查、訪談師長和田野實察，希望串聯各界的努力，建立一條安心的通學道路。