新北高校制服走秀明登場 這所高中近萬票暫居冠

為增進新北市高中職教育博覽會活動曝光行銷宣傳，新北市教育局舉辦「制服Fashion Show競賽」，提高新北市國中學生及家長選擇在地就學的意願，活動本月18日開始後，共吸引47校學生上傳各自學校的制服特色參加票選活動，高校學子身穿校服展現自信，張張畫面皆洋溢青春活力，同學們也紛紛讚嘆「每個都好U質啊！」

目前票數以明德高中9588票暫時居冠，光復高中6067票次之，純女校則以金陵女中4610票位居第5，明天教育局則將舉辦2022高級中等學校教育博覽會，上午11時開始47校學生也將深著校服再現場走秀，宣傳新北特色教育。票選第1名將頒發2000元禮券、第2名1200元禮券、第3名1000元禮券。

新北高校教育博覽會明天於新北市民廣場登場，博覽會由新北市高中職、五專、勞動部等80個學校及合作單位，擺設超過90個攤位，邀請英、美、澳、加、日等5國代表展現國際特色，還有跨域課程及新北專屬適性體驗活動。

教育局表示，「制服Fashion Show競賽」共47所高中職學校報名參加，目前已開放在FB網站進行票選，3月26日博覽會當日上午11點一組2人依序上台走秀，司儀會介紹由學校提交制服特色，網站可以繼續投票到明天下午1點。