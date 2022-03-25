外籍教研人員聘期逾半年 配偶、未成年子女可來台依親

中央流行疫情指揮中心於3月初起放寬非本國籍商務人士來台措施，教育部近日亦發函給各校，校內聘期超過六個月、獲核發不加註停留期限簽證的外籍教職員，其外籍配偶和未成年子女可依照外交部規定申請依親簽證，無需再用專案模式辦理。

指揮中心於7日起放寬非本國籍商務人士訪台措施，教育部16日先發函各校，大專校院延攬外籍教師、研究人員及博士後研究員訪台，適用非本國籍商務人士訪台措施，可直接到駐外館處申請，不用再透過學校上報。

近日教育部再發文給各校，外籍教職員聘期許可超過六個月、並獲核發不加註停留期限的居留特別入境許可（簽證），其外籍配偶和未成年子女可同時遞件申請依親簽證，一起入境台灣，不用再循教育部專案辦理。

另外，外籍教研人員及其家屬入境後仍受指揮中心相關檢疫規定規範，檢疫天數已於本月初從過去的14日縮減為10人，除了需滿足10天檢疫期外，之後還需進行7天自主健康管理，期滿後才方可進入校園執教。