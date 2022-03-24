獨／雄女「校友校長」林香吟連任失利 敗在外務與行政

高雄女中三年多前迎來首位「校友校長」林香吟，上任時高喊「初戀心治校」，沒想到本周爭取連任失利，也成為近十多年來首位非因退休離校的校長。由於校長連任失利算是罕見，也引發教育界熱議。有消息指出，林香吟遭指在任期內花大量時間心力在校外活躍，承接多項計畫卻也讓校內行政疲於奔命，是因校內茶壺風暴下台。

對於花太多心力在校外事務等指責，林香吟表示，教育是志業，對遴選連任失利感到遺憾，對校務已盡力並盡責。至於是否參加其他學校校長遴選或辦退休，她還在考量。

有消息指出，林香吟就任校長近四年來，外務繁忙，也導致校內行政會報、教學研究會，都常必須配合校長時間頻繁更動，導致學校內部抱怨連連，質疑校長花費大量時間心力在校外，對於校務無法第一時間坐鎮反應。

此外，林香吟也被指控在未與校內溝通下，替學校承接多項計畫，導致校內行政疲於奔命，甚至爆發出走潮，只能由各科輪任。且若要向上級機關爭取更新校園軟硬體，還須提競爭型計畫，只能被動等待補助；新課綱上路後，也未補足各類課程人力，就連親師生衝突也未能有效化解，種種衝突，成為林香吟連任失利的原因之一。

過去北一女中、台中女中也曾有校內師生連署反對校長連任，導致校長黯然下台。一名多次參與外縣市高中校長遴委表示，各縣市校長遴選會除了回顧該名校長任內有無重大「負面新聞」，以及查閱校長過去考績情況，也會透過各校教師會，搜集校內師生意見，並集結成校務議題來詢問連任校長。

該名遴委也以雄女今年校長遴選的重大校務議題為例，確實不少高中師生非常在意校長有無顧慮校務經營，尤其新課綱上路，校長就像舵手，若舵手常不在校，對校內非常困擾。

林香吟表示，大校業務多，這兩年來疫情也並沒有出國，有些教學研究會她其實也可以不主持，但因為很想參加與教師面對面溝通，於是更改時間，但有些會議更改時間的原因也並不是校長因為她。雄女在面對108課綱，因應也很快速，校訂必修課程、彈性課程，與大學端合作的課程也都很上軌道。

該名遴委也提到，校長連任失敗者不多，若連任失利，接下來除了去遴選其他出缺學校校長，也可選擇退休，或回鍋當老師，不影響校長工作權。不過他表示，連任失利丟得是「面子」，若校長未達退休年齡又不想回任教師，過去也有地方教育局處會安排擔任督學，或派駐各類輔導團等職務。

實際上，林香吟曾在瑞祥高中擔任7年校長，過程中也成功連任，3年多前遴選轉任雄女校長，林香吟表示，教育是志業，雖然對遴選連任失利感到遺憾，但對校務已盡力並盡責。至於是參加其他學校校長遴選還是退休？她還在考量。

一名高中校長同儕說，大校校長原本就難為，尤其是明星高中，要顧及方方面面，努力爭取辦學績效，還得處理好「人」的問題。高雄市另一名高中校長聽聞此事也感到驚訝，他說，過去也與林校長合作過，她待人和睦，對於她連任失利的消息，只能說「各校風氣不同」。