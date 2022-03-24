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獨／雄女「校友校長」林香吟連任失利 敗在外務與行政

聯合報 / 記者趙宥寧徐如宜／連線即時報導
高雄女中校長林香吟也是雄女校友，上任至今已三年多，卻在這次校長連任中爭取失利。本報資料照片
高雄女中校長林香吟也是雄女校友，上任至今已三年多，卻在這次校長連任中爭取失利。本報資料照片

高雄女中三年多前迎來首位「校友校長」林香吟，上任時高喊「初戀心治校」，沒想到本周爭取連任失利，也成為近十多年來首位非因退休離校的校長。由於校長連任失利算是罕見，也引發教育界熱議。有消息指出，林香吟遭指在任期內花大量時間心力在校外活躍，承接多項計畫卻也讓校內行政疲於奔命，是因校內茶壺風暴下台。

對於花太多心力在校外事務等指責，林香吟表示，教育是志業，對遴選連任失利感到遺憾，對校務已盡力並盡責。至於是否參加其他學校校長遴選或辦退休，她還在考量。

有消息指出，林香吟就任校長近四年來，外務繁忙，也導致校內行政會報、教學研究會，都常必須配合校長時間頻繁更動，導致學校內部抱怨連連，質疑校長花費大量時間心力在校外，對於校務無法第一時間坐鎮反應。

此外，林香吟也被指控在未與校內溝通下，替學校承接多項計畫，導致校內行政疲於奔命，甚至爆發出走潮，只能由各科輪任。且若要向上級機關爭取更新校園軟硬體，還須提競爭型計畫，只能被動等待補助；新課綱上路後，也未補足各類課程人力，就連親師生衝突也未能有效化解，種種衝突，成為林香吟連任失利的原因之一。

過去北一女中、台中女中也曾有校內師生連署反對校長連任，導致校長黯然下台。一名多次參與外縣市高中校長遴委表示，各縣市校長遴選會除了回顧該名校長任內有無重大「負面新聞」，以及查閱校長過去考績情況，也會透過各校教師會，搜集校內師生意見，並集結成校務議題來詢問連任校長。

該名遴委也以雄女今年校長遴選的重大校務議題為例，確實不少高中師生非常在意校長有無顧慮校務經營，尤其新課綱上路，校長就像舵手，若舵手常不在校，對校內非常困擾。

林香吟表示，大校業務多，這兩年來疫情也並沒有出國，有些教學研究會她其實也可以不主持，但因為很想參加與教師面對面溝通，於是更改時間，但有些會議更改時間的原因也並不是校長因為她。雄女在面對108課綱，因應也很快速，校訂必修課程、彈性課程，與大學端合作的課程也都很上軌道。

該名遴委也提到，校長連任失敗者不多，若連任失利，接下來除了去遴選其他出缺學校校長，也可選擇退休，或回鍋當老師，不影響校長工作權。不過他表示，連任失利丟得是「面子」，若校長未達退休年齡又不想回任教師，過去也有地方教育局處會安排擔任督學，或派駐各類輔導團等職務。

實際上，林香吟曾在瑞祥高中擔任7年校長，過程中也成功連任，3年多前遴選轉任雄女校長，林香吟表示，教育是志業，雖然對遴選連任失利感到遺憾，但對校務已盡力並盡責。至於是參加其他學校校長遴選還是退休？她還在考量。

一名高中校長同儕說，大校校長原本就難為，尤其是明星高中，要顧及方方面面，努力爭取辦學績效，還得處理好「人」的問題。高雄市另一名高中校長聽聞此事也感到驚訝，他說，過去也與林校長合作過，她待人和睦，對於她連任失利的消息，只能說「各校風氣不同」。

針對雄女校長遴選一事，高雄市教育局強調公平、公正且尊重遴選委員會決議。後續第二階段將依法開放現職符合轉任資格的高雄市高中職校長進行轉任，如參與者未獲遴選委員會同意轉任，或是無現職校長提出轉任申請時，將啟動第三階段遴選。

高雄女中校長林香吟爭取連任失利，遭指在任期內花大量時間在校外，承接多項計畫讓校內行政疲乏，這些議題也有待接下來參與雄女校長遴選者解答。記者趙宥寧／翻攝
高雄女中校長林香吟爭取連任失利，遭指在任期內花大量時間在校外，承接多項計畫讓校內行政疲乏，這些議題也有待接下來參與雄女校長遴選者解答。記者趙宥寧／翻攝

校長遴選 108課綱 高雄市 高雄女中

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