台中學生上課更安全 民代爭千萬開「368綠公車」入校園

台中台灣大道車禍頻傳，大學生騎乘機車上下學相當危險，過去也曾傳出數起事故；為保障學生安全、提高上學便利性，台中市議長張清照及民代努力一年多，爭取到中央補助的低汙染綠能電動巴士，駛進靜宜大學，也行經多所國中小學，讓海線交通便利「有感提升」。

「368路綠能電動大客車」，未來將從巨業公司沙鹿站發車，沿途行經童綜合醫院(沙鹿院區)、鹿寮國中、沙鹿高工、竹林國小、北勢國中，也會經過弘光科大，繞進靜宜大學校園有校門口、主顧樓與聖母堂共3個站點，預計4月25日通電後正式啓用。

台中市議長張清照表示，經調查，雖多班公車停靠校門口，但因離教室還有一大段距離，並不方便，學生搭乘公車上下學意願低；校方也擔心公車駛入校園，易衍生排廢氣汙染，也易與走路學生爭道，造成危害。

經張清照多方奔走協調，並透過立委楊瓊瓔協助，終爭取到中央補助1200餘萬元經費(補助購車667.6萬、維運12年，可每年申請25萬維運費)，購入2輛低汙染、低噪音的電動公車給巨業交通公司，將在上下學時間駛入校園，造福學子。

台中市副市長陳子敬表示，市府推動「公車進校園」交通安全政策，感謝議長、副議長、當地民代、學校及企業積極爭取，促成368路公車，將有助於滿足校內學生住宿通勤需求，也讓在外租屋的學生們可就近搭乘。

交通局長葉昭甫表示，目前靜宜大學已有中台灣客運162路及統聯客運301路等公車路線進入校園，且每日共有72班次服務，未來再加上巨業交通368路公車，能讓民眾有更多選擇，進而減少機車使用率及交通事故意外發生；368路公車4月25日正式通車，每日營運時間從早上7時10分到晚間20時20分，每日約26班次服務。

巨業董事長李正舜表示，在空污嚴重環境下，低污染交通工具是趨勢。靜宜大學副校長王俊權也欣喜給學生安全的路，感謝議長、民代與市府的協助。