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龍德家商停招2年撤銷改制計畫 將復招3新科

中央社 / 苗栗縣24日電

苗栗縣龍德家商109學年度申請停招，擬改制為私立雙語中小學，籌備期間因租用鎮公所土地卡關，撤銷改制計畫。校方今天表示，已向教育部申請111學年度復招3個新科獲准。

龍德家商創校近半世紀，是苗栗縣海線地區唯一家事類科職業學校，因應少子化衝擊，校方欲轉型改制為私立雙語中小學，109學年度申請停招獲准，卻於籌備期間因鎮公所公有土地爭議，被迫中止改制計畫，轉而申請111學年度復招，獲教育部國教署核准。

龍德家商校長徐詠芳今天接受中央社記者電訪表示，學校停招2年後，申請111學年度復招，已於110年11月獲教育部核定，預計招收烘焙食品科、家具木工科、時尚造型科3個新科，每科一班各35名學生，希望朝精緻化教學穩扎穩打，為全新開始奠基，也會進行校舍修繕工程發包及校務重整，力求以全新風格形象重新出發。

徐詠芳指出，龍德家商位於苗栗縣苑裡鎮，在地已有國立苑裡高中、縣立苑裡高中，但缺乏技職高中，學校可滿足想學一技之長的學生精進專業技能，並將微型創業課程納入課綱，幫助學生為進入就業市場做好準備，甚至畢業即創業。

校方也透過臉書發表「復招聲明」表示，外界有流言傳出，今年度復招入學新生可能因學校經營問題而被迫輔導轉學的疑慮，「此為子虛烏有的無端揣測」。

校方強調，學校3年前決定轉型時，即保證在校生於原校原科畢業，即便學生數大量減少造成鉅額虧損仍堅持正常教學，如今這批高三學生，將於6月畢業，未來不會也不可能因任何理由損害學生受教權益，請老師、家長、同學可以放心，學校將盡力給予學生最充實豐富的3年技職教育。

教育部 苗栗縣 小學

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