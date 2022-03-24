龍德家商下學年復招 流言惹困擾...校方發聲明澄清

創校半世紀的苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商，3年前宣布將轉型為私立雙語國中小學，並於109學年度申請停招獲准，但轉型計畫因校地爭議而中止，校方向教育部申請在111學年度復招並已獲准，但近來仍受停招傳言影響，校方為此發出聲明，強調下學年將招收烘焙食品科、家具木工科、時尚造型科3個新科，並同步進行校舍修繕工程發包及校務重整，力求以全新風格及形象重新出發。

龍德家商在地方辦學多年，日夜間部學生曾多達1800人，也是苗栗海線地區的重要高職，但因少子化影響招生，校方2019年宣布將轉型改制為私立雙語國中小學，要成為國內私立高職改制為國中小學的首例，但全案因校內的鎮有地爭議而告吹，校方向教育部申請在下學年復招高職生，並已獲准。

但近來一些流言指今年入學龍德的學生，之後可能因學校經營問題被迫「輔導轉學」，此一傳言讓不少國中老師、家長疑慮並向校方查詢，造成困擾，校方為此發聲明澄清，強調學校已獲准復招，並將以全新風格及形象重新出發。

校方聲明指出，龍德3年前欲轉型為私立雙語中小學，並於109學年度申請停招獲准，後因鎮公所公有土地爭議問題，導致轉型程序被迫中止，轉而申請111學年度復招，獲教育部國教署核准，校方現已申請烘焙食品科、家具木工科、時尚造型科3個新科，並同步進行校舍修繕工程發包及校務重整，力求以全新的風格及形象重新出發。