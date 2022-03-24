快訊

楊紫瓊自爆「掉入新冠肺炎的宇宙」 緊急取消好萊塢新片宣傳

前蘇聯軍官：俄軍犯致命錯誤將在2週內戰敗 台灣為關鍵因素

聽新聞
test
0:00 / 0:00

課程審議大會19名非政府代表任期將屆 教部公開覓才中

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今天表示，「高級中等以下學校課程審議會」審議大會現任48名委員中，其中19名非政府代表委員將於明年2月13日任期屆滿，將啟動非政府代表委員遴選作業，為廣納各界人才，也請各界上網踴躍推薦參考名單。本報資料照片
教育部今天表示，「高級中等以下學校課程審議會」審議大會現任48名委員中，其中19名非政府代表委員將於明年2月13日任期屆滿，將啟動非政府代表委員遴選作業，為廣納各界人才，也請各界上網踴躍推薦參考名單。本報資料照片

教育部今天表示，「高級中等以下學校課程審議會」審議大會現任48名委員中，其中19名非政府代表委員將於明年2月13日任期屆滿，將啟動非政府代表委員遴選作業，為廣納各界人才，也請各界上網踴躍推薦參考名單。

教育部表示，課審會審議大會現任委員48人，其中19名非政府代表委員將於112年2月13日任期屆滿，因此啟動遴選作業。委員類型包括「國民小學、國民中學、普通型與單科型高級中等學校及技術型與綜合型高級中等學校等教育階段」及「特殊教育、體育、藝術才能及其他特別類型教育」共2類課程、教學或評量的專家學者。

另外，課審會審議大會委員任期4年，任滿得連任；課審會任務包含課程綱要總綱、各領域、科目、群科課程綱要等審議；學校課程修訂原則審議；其他依法應由課審會決議事項。

教育部也說，課程綱要審議過程公開透明，課審會會議紀錄及委員發言摘要，併同委員姓名公開；課審會審議大會委員具非政府代表身分的委員候選人，將依高級中等教育法第43條之1規定，由行政院提名後，提交課審會委員審查會以過半數同意，再送請行政院院長聘任之。

教育部提醒，推薦課審會委員參考名單前，必須先徵詢受推薦者擔任課審會委員意願，並確認其同意配合公開姓名及參與會議時之發言摘要，並於111年4月30日前，上網提供推薦名單（ https://ques.cher.ntnu.edu.tw/recommendation ）。

延伸閱讀

地震校園災損金額 高市澄清20校共460萬元

花東強震釀155校災損3515萬 苗栗頭屋國小1300萬最慘

教部推幼兒園安全教育教材 助教保人員融入課程

2到3歲差1歲差很大 民團籲教部獎補助設幼幼班

相關新聞

獨／林秉樞博士班休學年限屆滿 政大：周五寄發退學通知書

立委高嘉瑜去年底傳出遭男友林秉樞施暴，由於林秉樞正就讀國立政治大學政治系博士班，高的前男友馬文鈺，也曾在聲明中點名政治大...

龍德家商下學年復招 流言惹困擾...校方發聲明澄清

創校半世紀的苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商，3年前宣布將轉型為私立雙語國中小學，並於109學年度申請停招獲准，但轉型計畫因校地...

高雄校園疫情拉警報 家長急：篩檢完能否先接孩子回家

高雄本土疫情再拉警報！高雄市前鎮區一所高中傳出疫情，目前全校師生正在輪班做篩檢。國中部月考今天暫時取消。家長表示，孩子剛...

教師退撫新制明年7月上路！中小學老師、大學教授所得替代率曝光

繼新進公務人員之後，明(2023)年7月起新進教師將適用退撫新制，採確定提撥制，強制提撥規劃為15%，自願增提5.25%，並搭配公保年金化。

課程審議大會19名非政府代表任期將屆 教部公開覓才中

教育部今天表示，「高級中等以下學校課程審議會」審議大會現任48名委員中，其中19名非政府代表委員將於明年2月13日任期屆...

91名隔離者全採陰 雲林北港高中恢復上課

雲林縣北港高中一名女老師染疫，和這名老師有接觸的班級和老師共91人被隔離居檢，本月22日全校近八百名師生接受PCR普篩，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。