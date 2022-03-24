不應浪費青春在古文!鄭運鵬喊「國考廢國文」聲量創新高紀錄

民進黨立委鄭運鵬21日於立法院司法及法制委員會質詢時，呼籲考選部針對國考「應該廢考國文」，並引述前考委林玉体和李慶雄等人過去提案指出「年輕人不應把青春浪費在古文上」後，引起網友熱議，不僅創下鄭運鵬近一年來網路聲量最高峰，還有網友酸「改考做圖比較實際」，當然也有網友支持表示「國文根本沒用」，讓「廢考」話題持續升溫。

2022-03-24 09:33