地震校園災損金額 高市澄清20校共460萬元

中央社 / 高雄23日電
花蓮玉里「玉興橋」在今天凌晨大地震被震成斷橋，從空中鳥瞰現場畫面怵目驚心，工程人員在現場加緊趕工希望趕快恢復通車。記者劉學聖／攝影
花蓮玉里「玉興橋」在今天凌晨大地震被震成斷橋，從空中鳥瞰現場畫面怵目驚心，工程人員在現場加緊趕工希望趕快恢復通車。記者劉學聖／攝影

花東近海今天凌晨起陸續發生多起有感地震，教育部校安中心統計指高市損失金額最高為新台幣1803萬元，不過高市教育局澄清，截至目前學校通報災損計20校，災損金額初估為460萬餘元。

教育部校安中心今天初步統計指出，共有103校次回報災損，金額共4154萬5470元，損失金額最高的是高雄市1803萬元，其中高雄市忠孝國小就損失1557萬元。

不過高雄市教育局澄清表示，忠孝國小災損金額逾千萬元是誤植，實際初估應為200多萬元。教育局對中央社記者表示，忠孝國小主要災損情形為天花板剝落、樓梯及牆壁龜裂，針對災損金額誤植部分，已回報教育部修正。

根據高雄市教育局統計，截至今天傍晚，高雄市學校通報災損計20校，初估災損金額約460萬餘元，其中以忠孝國小200多萬元最高。

教育局表示，各校通報災損情形為地板隆起，廁所、樓梯及走廊天花板、梁柱、圍牆出現裂縫，磁磚剝落、管線破損及伸縮縫位移等，但目前不影響學生上課。

教育局表示，將彙整各校提報災損金額，審查及會勘災損情形後，提報市府申請災害準備金，協助學校辦理災後復建事宜。另也請各校檢視校舍結構安全，確實掌握災損情形，於災損區域做好安全防護，盡速完成復原工作，以維護師生安全。

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