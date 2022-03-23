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金門驚傳小學生被體罰跪著寫作業？校長澄清是誤會一場

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖國小被爆出小朋友上課罰跪寫作業，校方趕緊在網路上澄清。記者蔡家蓁／翻攝
金湖國小被爆出小朋友上課罰跪寫作業，校方趕緊在網路上澄清。記者蔡家蓁／翻攝

又有國小學生被體罰？今天在金門的LINE群組有人在流傳金湖某國小學生在學校被罰跪寫作業，消息一出，引發討論，對此，被影射的金湖國小趕緊澄清，是小朋友平日在家「習慣性跪著」寫作業，「在校」也如此，老師已多次提醒改正，但學生都改不過來，剛好被路過的人看到，才引起誤會。

金湖國小校長陳為信表示，他們獲悉這項訊息後，相當重視，第一時間立刻進行調查，經向102班導師了解「學生罰跪寫字事件」，經查證與事實不符，原來是這名學生平日在家「習慣性跪著」習寫任何的作業，「在校」亦是如此，才會引起誤會。

陳為信也指出，除了詢問老師外，同時也向班上數名學生口頭詢問，平時老師都會要求學生坐在位置上習寫作業，才將真相還原出來。

金湖國小也說明，這次事件，應該是學生習慣性跪著寫作業，被其他班級學生看到誤會，以為是被老師罰跪，回家轉述後，家長未查明真相，PO在群組，給學校帶來很大的困擾；懇請各位家長，有事情請先確實瞭解、溝通，避免不必要的誤會。

金湖國小生教組長王紫芳強調，此次事件純屬誤會，再次感謝大家的關心。未來，老師會更積極宣導與培養學生運用正確姿勢習寫作業的習慣，讓學生學習更有成效。但也建議，類似的網路文章或傳聞，希望民眾可以直接與學校求證，避免造成誤會，讓學校也能在第一時間處理。

這項訊息一出，也有不少家長上網說，自家小孩真的愛跪著寫作業，認為這樣比較有安全感，寫的會更快；也有人說小孩愛跪著吃飯，下次真的要糾正小孩的姿勢，以免引起不必要的誤會。

金湖國小驚傳學生罰跪寫作業，校長陳為信（左二）表示，是誤會一場。圖／金湖國小提供
金湖國小驚傳學生罰跪寫作業，校長陳為信（左二）表示，是誤會一場。圖／金湖國小提供

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