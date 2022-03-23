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花東強震釀103校災損4154萬 高市忠孝國小1557萬最慘
花東外海今凌晨發生芮氏規模6.6強震，部分地區也傳出災情，根據教育部今天下午3時最新統計，全台共有103校傳出災情，災損金額初估已達4154萬多元，其中高雄市忠孝國小災損1557萬元為全國最慘。
教育部表示，依校安中心統計至今日下午3點止，全國各地受災的學校共103校，初估災損金額4154萬5470元。若以縣市區分，以高雄市災損1803萬多元較多、苗栗縣災損1309萬元次之、嘉義縣災損467萬多元再次之。
單一學校部分，高雄市忠孝國小通報災損1557萬元是全國最慘，該校多間教室天花板輕鋼架變形及掉落、牆面接縫點遭震產生裂縫、水泥掉落、安全護欄多處倒塌、水塔變形及漏水、飲水機水管破裂、廁所小便斗移位破損及控制面板掉落、教室地板遭震產生1公分寬且長達20多公尺裂隙、電腦主機掉落損壞等災情。
另外苗栗縣頭屋國小通報損1300萬元，該校北側擋土牆出現多處裂縫與傾斜，傾斜程度已超過規範值12倍，地震過後裂縫加大。
嘉義縣內埔國小則通報該笑走廊屋頂集水槽漏水、走廊與廁所磁磚剝落、校長室牆壁龜裂、廁所內部水管漏水等，初估災損200萬元。
教育部與國教署校安中心等提醒，各校仍要注意餘震，並請學校詳查各項設施，如有災損要儘速校安通報，有危險疑慮之處，提醒師生不要接近。
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