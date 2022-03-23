單車環台看見台灣 林口康橋180位學子跨出舒適圈

用雙腳踩過台灣大部分鄉鎮，跨出舒適圈親眼看見不同的風景！康橋國際學校林口校區21日展開為期12天的單車環台菁英活動，180名十年級學生由三重出發往台灣東北角(貢寮福隆)，經過東部後，再從南部一路北上，沿途體驗東部的海岸線之美，和西部城市間的繁華，包括崎嶇陡長的南橫壽卡等路段，騎乘超過880公里的距離。學生親身經歷課堂外的風景，憑藉著自身堅強的體力、耐力，學習在團隊中一起互助合作，在風雨無阻的過程中，騎乘出屬於自己的青春。

180位康橋國際學校林口校區10年級學生，由中學部梁振道校長領騎出發，展開為期12天的單車環台菁英活動。 圖／康橋 提供

在中學部梁振道校長的領騎出發儀式後，這群高一孩子開始了他們的環台之旅，受COVID-19疫情的影響下，學校持續嚴守防疫規定，配合相關政策滾動式的調整活動與課程，學務處活動組江志軒組長強調，今年的單車環台活動中，學校落實防疫措施，除了全程環境的酒精消毒外，並保持適當的社交距離，遵守戴口罩、勤洗手的習慣，儘管接受更嚴苛與更高規格的考驗，但學生仍能勇於突破自我，完成八次的行前訓練。而環台隊伍也將於27日抵達高雄孔廟，屆時將為這群16歲的孩子舉辦加冠成年禮儀式，讓所有十年級正在單車環台蛻變的勇士們，體驗意義非凡的成長里程碑。

180位康橋國際學校林口校區10年級學生，由中學部梁振道校長(中)領騎出發，展開為期12天的單車環台菁英活動。 圖／康橋 提供

目前於2022U.S. News美國最佳大學排名全美第28名的加州大學聖塔芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara)就讀的畢業生趙于萱說：「菁英活動影響我做很多事情時，都會告訴自己再堅持一下，當初單車環台騎到幾乎快哭的壽卡都完成了，我覺得沒有什麼事情難得倒我。」林口康橋第一屆留學班大放異彩，全美百大錄取率高達83%，應屆畢業學生中有極高比例會出國留學，當國外的朋友問起台灣，每一位學子都可以很自豪的介紹自己的國家，因為他們是親自去踏查過，對台灣美麗的土地是存有感情的，不是只坐在教室內去想像，而是結合書本知識與真實環境的體驗。國際社會瞬息萬變，領導力、團隊合作、人際關係、溝通技巧、問題解決、計畫技巧等能力，這些都是很重要的人格特質，但是很難在課堂中學習到，未來領導者應該有適應新事物且勇於挑戰的能力，才能在遇到困難時敢於面對不退卻。

康橋國際學校林口校區21日舉辦為期12天的單車環台菁英活動，挑戰全程880公里。 圖／康橋 提供

透過校內課程和「看見齊柏林」講座等前導學習，環台後更有學生成果發表，康橋國際學校以多元豐富的主題與活動，培養每個孩子跨領域的素養，並在不同的真實情境下，強化知識與學習態度。林口康橋孩子創造出單車環台的壯遊故事，十年級學生彼此團隊合作，在逆境中成長、在困境中學習不放棄的精神，堅定地踩著步伐，一點一滴累積成長蛻變的痕跡，寫出高中生涯最精彩的故事，也創造出自己最難忘的青春歷程！