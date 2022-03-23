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企業回饋家鄉基隆 全市小學生跳繩時數加總轉為善款
台灣永續目標發展協會捐贈基隆市各小學學童每班5條跳繩，邀請學童一起參與「Jump 4 Heart」為期4周的跳繩公益活動，並統計全基隆市小學生的跳繩時數，轉換為善款，捐贈至財團法人中華民國心臟病兒童基金會，幫助更多的心臟病友。
基隆市政府教育處共同合辦「Jump 4 Heart」活動。該活動是由企業贊助國小學童跳繩設備，並透過完備的跳繩教學教材，讓孩子們在疫情期間提高免疫力，增強心肺功能。
今天在活動西定國小舉行，西定國小學生表演跳繩獲得滿堂彩，議員張秉鈞、童子瑋、張之豪等也都到場。立法委員蔡適應服務處表示，學童正在發育，養成運動的習慣很重要，對身心健康的永續發展和心臟疾病的預防，都有正向的帶動作用。
「Jump 4 Heart」的第一站，選在跳繩風氣很盛的基隆為起點，並由築間餐飲集團贊助跳繩設備。活動過程中，小朋友將經歷為期4周的跳繩挑戰賽，以班級為單位，每周公布累計跳繩時數最高的班級，並獲贈精美獎品。4周的活動統計完畢後，將時數轉換為善款，捐助心臟病兒童基金會，幫助更多的心臟病友以及相關學術研究發展。
教育處杜代理處長國正表示，跳繩是基隆市深耕已久的傳統運動項目。基隆市學校發展的民俗體育班，尤其跳繩是基隆的強項。孩子們跳繩的時數，還能成為善款，讓孩子們能夠從中學習到同理心和對弱勢的使命感。
築間餐飲集團創辦人林楷傑董事長說，他為感念家鄉基隆，因此回饋地方，結合運動來做活動。此次活動從學生跳繩、獎項、愛心善款皆由築間餐飲集團贊助，希望透過他們的力量幫助學童養成良好運動習慣，同時展現集團落實企業ESG的決心。
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