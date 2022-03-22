苗栗高中繁星105人上榜 人數名列全國第7

大學繁星推薦今天放榜，國立苗栗高中共105人上榜，錄取人數名列全國第七，其中國立大學約佔4成，表現亮眼。

苗栗高中指出，上榜學生中，台大、清大、成大、政大共4人，中字輩及台北大學8人，師範及教育大學6人，中國醫、中山醫、高醫、北醫相關科系共5人，另有2名學生透過特殊選材錄取大學，其中1人錄取台大，目前苗中已有108名準大學生，成績斐然。

校方說，今年是108課綱第一屆學測，且數A為史上最難，同學都表示有難度，但苗中教師團隊在學測成績公告後，立即啟動輔導機制，不僅召開繁星說明會，且對所有具備繁星資格的同學進行一對一輔導。

苗中社會語文實驗班的學生邱新翔是南湖國中畢業生，因家裡離苗栗市較遠，每天通勤非常辛苦，但他嚮往苗栗高中並選擇來就讀，他因住家遠無法參加晚自習，但每天回家後都按部就班複習，高中三年成績亮眼，這次透過繁星錄取政大法律系，證明當初他的選擇沒錯。

西湖國中畢業的何宜瑾3年前透過縣府鮭魚洄流計畫，選擇在縣內就讀並錄取苗中數理實驗班，她高中三年成績總是名列前茅，錄取中國醫藥大學醫藥學系，離自己成為藥師的夢想又進了一步。

苗栗高中校長劉瑞圓表示，苗中這幾年實驗班表現突出，已是升學亮點，加上歷年繁星成績表現與全國各校相比，不輸明星高中。今年高三生為108課綱首屆考生，新型學測的題型，難度比往年高，但她認為苗中的教學都能契合新課綱要求，且繁星輔導策略完善，讓 她有信心，今天繁星放榜，苗中成績果然不負眾望，錄取人數全國第七，展現苗栗高中師長、學生與家長的努力。