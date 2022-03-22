竹圍高中超厲害 勇奪全國橄欖球冠軍

竹圍高中橄欖球隊昨以18比0擊敗台南長榮中學，勇奪110學年度第76屆全國橄欖球錦標賽冠軍！竹圍高中橄欖球隊雖在第1場比賽敗給桃園觀音高中，但隨即調整心態堅持到底，連續擊敗淡江高中及台南市六信高中順利晉級準決賽。準決賽時更是充分發揮團結紀律及永不放棄的拚戰精神，以8比7一分差的比數力克北市建國中學，順利晉級冠軍賽。本次總冠軍是竹圍高中橄欖隊繼106學年度後，為隊史第2座全國橄欖球錦標賽冠軍！

竹圍高中本次賽事摘冠過程相當不輕鬆，連續9天5場高強度比賽，多場賽事均是到了最後一刻才以小比分差分出勝負，可見全國各高中橄欖球隊整體實力的提升。

校長楊耀焜表示「竹圍高中橄欖球隊自104學年度成軍至今已6年，並曾於106學年度獲得全國冠軍，歷年來在全國橄欖球相關競賽上已是全國各球隊不能忽視的勁旅。另9成以上選手來自於鄰近的正德國中、三芝國中、淡水國中等學校，充分展現新北在地就學的教育理念，將優秀的子弟留在新北栽培。」

橄欖球隊長陳榮盼說「能夠在高中最後一年再次寫下榮耀，感謝所有支持還有幫助的人們，也沒辜負大家期待，希望未來學弟們能延續竹圍百折不撓精神，繼續寫下冠軍的新頁。」

教育局補充，落實新北在地就學政策，學生運動培育上建構完整銜接體系，讓孩子能不遠離家鄉，而於在地附近學校兼顧升學及訓練。期待未來藉由竹圍高中的優異表現，能持續帶動新北校園的運動風氣，培育更多的體育人才。